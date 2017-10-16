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Mütevazı yenge

Mütevazı yenge
Sevilen rock grubu Athena, önceki akşam hayranlarını coşturdu. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen 'ZUBİZU Harbiye Açıkhava Konserleri' kapsamında sahne alan 'yı yaklaşık 4 bin 500 kişi izledi.


Gökhan Özoğuz, sahneye kendisine ait antika İran halıları serdirdi.

Konseri izleyenler arasında grubun solisti Özoğuz'un eşi Melis Ülken de vardı. Protokoldeki koltuklardan birine oturan Ülken, yerinin başkasına ait olduğu söylenerek kaldırıldı. Ülken, eşini köşedeki başka bir koltuktan izledi.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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