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Cingöz Sinem

Meryem Uzerli ile Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam rol aldıkları ‘Cingöz Recai’ filminin galasında birbirlerine bakışlar fırlattı. Bunu gören da uyanıklık yaptı ve gösterim yapılacağı salonda hemen eşi ile Uzerli’nin ortasına oturdu

Cingöz Sinem
Başrollerini Meryem Uzerli, Kenan İmirzalıoğlu ve Haluk Bilginer'in paylaştığı 'Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü' filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Peyami Safa'nın romanından beyazperdeye uyarlanan filmin galasına ünlüler akın etti. İmirzalıoğlu'nun soruları yanıtladığı esnada Uzerli'nin yakışıklı oyuncuya hayranlıkla bakması ise geceye damgasını vurdu. Filmde 'Cingöz Recai' karakterini canlandıran Kenan İmirzalıoğlu ile 'Göze' rolüne hayat veren Meryem Uzerli, birbirlerine övgüler yağdırdı. "Kenan'la tanıştığım için Allah'a şükrediyorum" diyen Uzerli için İmirzalıoğlu da "Meryem çok enerjik biri. Ekibin de enerjisini yükselten bir insan. Müthiş bir performans gösterdi" diye konuştu.

MERYEM İLE FAZLA KONUŞMADI...
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu galada yalnız bırakmayan Sinem Kobal'ı ise korku sardı. Galaya annesi ve kardeşiyle katılan güzel oyuncu, filmi ailesiyle izlemek yerine ikilinin yanından bir an bile ayrılmadı. Eşi ile Meryem Uzerli'nin arasına oturan Kobal'ın Uzerli'yle çok fazla konuşmaması ise dikkat çekti. Kobal'ın seti ziyaret ettiği ve orada da eşinin yanından hiç ayrılmadığı öğrenildi.



KISKANDIRAN BAKIŞLAR
Kırmızı halıda yan yana basının karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli'nin bu bakışmaları, 'ı kıskandırdı.



ARAYA GİRDİ
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Meryem Uzerli'yle bakışmalarından rahatsız olan Sinem Kobal, hemen devreye girdi. İmirzalıoğlu ile Uzerli'nin arasına oturup filmi izleyen oyuncu, eşinin elini de uzun süre bırakmadı. Kobal, Uzerli ile fazla konuşmamayı tercih etti.

Doğan SAVAŞ
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