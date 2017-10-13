Cingöz Sinem

Meryem Uzerli ile Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam rol aldıkları ‘Cingöz Recai’ filminin galasında birbirlerine bakışlar fırlattı. Bunu gören Sinem Kobal da uyanıklık yaptı ve gösterim yapılacağı salonda hemen eşi ile Uzerli’nin ortasına oturdu
Başrollerini Meryem Uzerli, Kenanİmirzalıoğlu ve Haluk Bilginer'in paylaştığı'Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü' filminingalası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti. Peyami Safa'nınromanından beyazperdeye uyarlanan filmin galasına ünlülerakın etti. İmirzalıoğlu'nun soruları yanıtladığı esnadaUzerli'nin yakışıklı oyuncuya hayranlıkla bakması isegeceye damgasını vurdu. Filmde 'Cingöz Recai' karakterinicanlandıran Kenan İmirzalıoğlu ile 'Göze' rolüne hayatveren Meryem Uzerli, birbirlerine övgüler yağdırdı."Kenan'la tanıştığım için Allah'a şükrediyorum" diyenUzerli için İmirzalıoğlu da "Meryem çok enerjik biri.Ekibin de enerjisini yükselten bir insan. Müthiş birperformans gösterdi" diye konuştu.
MERYEM İLE FAZLA KONUŞMADI...
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu galada yalnız bırakmayan Sinem Kobal'ı ise korku sardı. Galaya annesi ve kardeşiyle katılan güzel oyuncu, filmi ailesiyle izlemek yerine ikilininyanından bir anbile ayrılmadı. Eşi ile Meryem Uzerli'nin arasına oturan Kobal'ın Uzerli'yle çokfazla konuşmaması ise dikkat çekti. Kobal'ın seti ziyaret ettiği ve orada da eşinin yanından hiç ayrılmadığı öğrenildi.
KISKANDIRAN BAKIŞLAR
Kırmızı halıda yan yana basının karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli'nin bu bakışmaları, Sinem Kobal'ı kıskandırdı.
ARAYA GİRDİ
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Meryem Uzerli'yle bakışmalarından rahatsız olan Sinem Kobal, hemen devreye girdi. İmirzalıoğlu ile Uzerli'nin arasına oturup filmi izleyen oyuncu, eşinin elini de uzun süre bırakmadı. Kobal, Uzerli ile fazla konuşmamayı tercih etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.