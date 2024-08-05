Zeytinyağı şifa dağıtıyor! İşte faydaları...

Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, vücuda güç veriyor. İçerdiği E ve K vitaminleriyle kalp sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
- Vücudu toksinlerden temizler.
- Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.
- Kemikleri güçlendirir.
- Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı korur.
- Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
- Sindirimi destekler. Bağırsakları korur.
- Cildi besler ve gençleştirir.
- Kalbi ilacıdır.
- Yaşlanmayı önler.