Sinsice ilerliyor bir anda vuruyor! Yaz aylarında kalp krizinden korunmak için her gün mutlaka bunu yapın

Mayo Clinic'in 2023 yılında yaptığı "Heat and Heart Disease" başlıklı araştırma sonuçlarına göre yaz aylarında kalp sağlığını koruma yöntemlerini sizler için derledik. Kalp krizinin en sık belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten uzmanlar, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma ve bilinç değişikliği gibi belirtilerin de olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, sıcak havalarda kalbi korumanın yollarını anlattı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. İşte tüm merak edilenler...