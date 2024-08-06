Sinsice ilerliyor bir anda vuruyor! Yaz aylarında kalp krizinden korunmak için her gün mutlaka bunu yapın

Mayo Clinic'in 2023 yılında yaptığı "Heat and Heart Disease" başlıklı araştırma sonuçlarına göre yaz aylarında kalp sağlığını koruma yöntemlerini sizler için derledik. Kalp krizinin en sık belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu belirten uzmanlar, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma ve bilinç değişikliği gibi belirtilerin de olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, sıcak havalarda kalbi korumanın yollarını anlattı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. İşte tüm merak edilenler...
BU TARZ RAHATSIZLIKLARI OLANLAR AMAN DİKKAT
Uzmanlar, kalp hastalarının sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, yüksek sıcaklık ve nemin kalbin iş yükünü artırdığını belirtti. Kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı gibi rahatsızlıkları olan kişilerin, sıcak ve nemli havalarda normal kişilere göre daha fazla risk altında olduğunu ifade ettiler.
KALP SAĞLIĞINI SICAK HAVALARDAN KORUMANIN YOLLARI
Bol Su İçin 💧: Vücudunuzun susuz kalmaması için gün boyunca yeterince su tüketin.
Sağlıklı Beslenin 🥗: Meyve, sebze, tam tahıllar ve az yağlı protein kaynakları tüketerek dengeli beslenin.