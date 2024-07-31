Islak mayoyla 1 dakika bile durmayın! Bu hatayı herkes yapıyor! Aman dikkat

Cilt Tahrişi ve Döküntüler: 🌿 Islak mayo, cildin sürtünmesine ve tahriş olmasına neden olabilir. Bu da ciltte kızarıklık, kaşıntı ve döküntülere yol açabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları: 🚻 Uzun süre nemli kalan genital bölge, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Bu da idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar.