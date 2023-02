Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor

HASTALIKLARA KIŞ KIŞ!

Kış aylarında üst solunum yolu, grip ve bronşit vakaları artış gösteriyor. Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor:

KANSERE KIRMIZI PANCAR: Folik asit, lif, protein, C ve B vitamininden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir.

ŞİFA DOLU MOR LAHANA: Beta-karoten, C vitamini ve potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir. ANTİOKSİDAN ETKİLİ PIRASA: Sindirimi hızlandırır.

MAGNEZYUM DEPOSU ISPANAK: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.

LİF ORANI YÜKSEK BROKOLİ: Demir eksiliğini giderir. Vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.

C VİTAMİNİ BOMBASI KİVİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kabızlığı önler.

KALBİN DOKTORU NAR: Kansere karşı korur. Kalp hastalıklarını önler.

BÖBREĞİN İLACI PORTAKAL: Kalp krizine karşı korur. Kolesterolü düşürür.

ARMUT GENÇLEŞTİRİR: Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önler. Böbrek ve mesane sorunlarına karşı ilaç gibidir.