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    Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor

    Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Özellikle ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor. Korunmak için Akdeniz tarzı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kolesterol aileden miras

    Kalp ve damar sağlığı, uzun bir hayat için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kolesterolün yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Okan Er, yüksek kolesterolün kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.



    EGZERSİZ DE YAPIN
    Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, "Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması damar duvarlarında birikmesi, bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz" diyor. Özellikle yanlış beslenme ve genetik faktörler nedeniyle kolesterol hastalığı riskinin arttığını belirten Dr. Er, şöyle devam ediyor: Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz.



    HASTALIKLARA KIŞ KIŞ!
    Kış aylarında üst solunum yolu, grip ve bronşit vakaları artış gösteriyor. Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor:
    KANSERE KIRMIZI PANCAR: Folik asit, lif, protein, C ve B vitamininden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir.
    ŞİFA DOLU MOR LAHANA: Beta-karoten, C vitamini ve potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir. ANTİOKSİDAN ETKİLİ PIRASA: Sindirimi hızlandırır.
    MAGNEZYUM DEPOSU ISPANAK: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.
    LİF ORANI YÜKSEK BROKOLİ: Demir eksiliğini giderir. Vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.
    C VİTAMİNİ BOMBASI KİVİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kabızlığı önler.
    KALBİN DOKTORU NAR: Kansere karşı korur. Kalp hastalıklarını önler.
    BÖBREĞİN İLACI PORTAKAL: Kalp krizine karşı korur. Kolesterolü düşürür.
    ARMUT GENÇLEŞTİRİR: Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önler. Böbrek ve mesane sorunlarına karşı ilaç gibidir.



        FAST FOOD HAFIZAYI SİLER
        Sağlıklı hafızaya sahip olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Beyin sağlığını tehdit eden besinler şöyle sıralanıyor:
        ŞEKERLİ YİYECEKLER: Bel çevresini kalınlaştırır. Nörolojik hastalıklara neden olur. Hafızayı zayıflatır.
        YAPAY TATLANDIRICILAR: Uzun süreli kullanımı beyin hasarına enden olur.
        PAKETLİ GIDA VE FAST FOOD: Beyindeki kimyasal enzimleri değiştirir. Depresyona yol açar.
        TRANS YAĞLAR: Kalp hastalıkları ve obeziteye neden olur. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırır.



        HIV'E KÖKTEN ÇÖZÜM
        Almanya'da bilim insanları, merak uyandıran bir çalışmaya imza attı. Bilimsel dergi Nature Medicine'de yayınlanan makaleye göre 53 yaşındaki bir erkek hasta kök hücre nakliyle HIV'ı atlattı! 2013'te bir kadın donörden alınan kök hücrelerle ilik nakli yapılan hastanın bir mutasyon sayesinde iyileştiği vurgulandı. Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nden Dr. Asier Saez-Cirion, ilik nakli sırasında "hastanın bağışıklık hücrelerinin tamamen donörünkilerle değiştirildiğini" açıkladı.

        KANSIZLIĞA MISIR YETER
        Mısır içerdiği vitamin ve minerallerle vücuda sayısız fayda sağlar. Tam bir potasyum deposu olan mısır, lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Kabızlık şikayetlerini azaltır. Hemoroide karşı korur. Kansızlığı önler.

        BÖBREK DOSTU TAHİN
        Tahin, yüksek antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler. TİP-2 diyabet riskini azaltır. Kansere karşı koruma sağlayan tahin kalp hastalıkları riskini azaltır. Beyni güçlendiren ve Alzheimer'dan korur. Böbreklerin çalışmasını düzenler.

        ELMAYLA DİŞLERİ GÜÇLENDİR
        İçerdiği C vitamini sayesinde elmanın kurusu da sağlığı korur. Sinirlere iyi gelen, uyku düzensizliğini önleyen kuru elma, vücut ağrılarını dindirir. Nefes darlığı ve kalp hastalıklarından korur. Susuzluğu giderir. Yüksek tansiyonu düşürür. İdrar söktürücüdür. Kabızlığı engeller. Diş etlerini güçlendirir.

        DİYABETİN ÇARESİ BAMYA
        Besleyici içeriği sayesinde bamya, kan şekerini dengeler. Diyabet hastalığını engeller. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Reflü ve gastrit şikayetlerini azaltır. Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir.

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        Haberler Sağlık Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor
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