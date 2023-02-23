Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor

Kalp ve damar sağlığı, uzun bir hayat için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kolesterolün yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Okan Er, yüksek kolesterolün kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.
EGZERSİZ DE YAPIN
Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, "Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması damar duvarlarında birikmesi, bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz" diyor. Özellikle yanlış beslenme ve genetik faktörler nedeniyle kolesterol hastalığı riskinin arttığını belirten Dr. Er, şöyle devam ediyor: Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz.
HASTALIKLARA KIŞ KIŞ!
Kış aylarında üst solunum yolu, grip ve bronşit vakaları artış gösteriyor. Diyetisyen Merve Kaplan, kış aylarını sağlıklı geçirmek için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor:
KANSERE KIRMIZI PANCAR: Folik asit, lif, protein, C ve B vitamininden zengindir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Kansere karşı etkilidir.
ŞİFA DOLU MOR LAHANA: Beta-karoten, C vitamini ve potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri içerir. Kemik ve dişleri güçlendirir. ANTİOKSİDAN ETKİLİ PIRASA: Sindirimi hızlandırır.
MAGNEZYUM DEPOSU ISPANAK: Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Demir eksikliğini önler.
LİF ORANI YÜKSEK BROKOLİ: Demir eksiliğini giderir. Vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.
C VİTAMİNİ BOMBASI KİVİ: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Kabızlığı önler.
KALBİN DOKTORU NAR: Kansere karşı korur. Kalp hastalıklarını önler.
BÖBREĞİN İLACI PORTAKAL: Kalp krizine karşı korur. Kolesterolü düşürür.
ARMUT GENÇLEŞTİRİR: Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önler. Böbrek ve mesane sorunlarına karşı ilaç gibidir.