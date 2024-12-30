Yeni yılın ilk adımını atın! Bu hareket 18 kilo verdiriyor

Yeni yıl yaklaşırken, birçok kişi için en popüler hedeflerden biri fitness yolculuğuna başlamak oluyor. Instagram'da bir fitness eğitmeni olan Ambika Jain, 18 kilo vermesine yardımcı olan 10 etkili egzersizi paylaştı. Bu egzersizler, sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığınızı da destekliyor.