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Yeni yılın ilk adımını atın! Bu hareket 18 kilo verdiriyor

Yeni yıl, yeni hedefler belirlemek için harika bir fırsat sunuyor. Fitness eğitmeni Ambika Jain, sosyal medyada 18 kilo vermesine yardımcı olan etkili bir egzersiz listesini paylaştı.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 16:04
Yeni yılın ilk adımını atın! Bu hareket 18 kilo verdiriyor

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    Yeni yıl yaklaşırken, birçok kişi için en popüler hedeflerden biri fitness yolculuğuna başlamak oluyor. Instagram'da bir fitness eğitmeni olan Ambika Jain, 18 kilo vermesine yardımcı olan 10 etkili egzersizi paylaştı. Bu egzersizler, sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığınızı da destekliyor.

    Ambika Jain'in videosuAmbika Jain'in videosu

    1.Yüksek Diz Koşusu (50 tekrar, 4 set)

    Bu hareket, kardiyovasküler dayanıklılığı artırırken yağ yakımını hızlandırır.

    2. Zıplayarak Çömelme (15 tekrar, 4 set)

    Bacak kaslarını çalıştırır ve metabolizmayı hızlandırır.

    3. Lunge (Her bacak için 25 tekrar)

    Alt vücut kaslarını güçlendirir ve denge geliştirir.

    Ambika Jain'in egzersiz videosuAmbika Jain'in egzersiz videosu

    4. Pelvik Yükseltme (10 tekrar, 5 set)

    Kalça ve karın kaslarını hedef alır.

    5. Diz Üstü Çaprazlama (Her iki taraf için 25 tekrar)

    Karın kaslarını şekillendirmeye yardımcı olur.

    6. Yan Mekik (Her iki taraf için 25 tekrar, 2 set)

    Bel çevresindeki yağları azaltmaya odaklanır.

    7. Deniz Yıldızı Çıtırtı (Her iki taraf için 25 tekrar, 2 set)

    Tüm karın kaslarını çalıştırır.

    8. Döngü Mekik (20 tekrar, 5 set)

    Çekirdek kaslarını güçlendiren etkili bir harekettir.

    9. Burpee (10 tekrar, 5 set)

    Tüm vücudu çalıştıran yüksek yoğunluklu bir egzersizdir.

    10. Zıplama Jackleri (20 tekrar, 5 set)

    Isınma ve yağ yakımı için idealdir.

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