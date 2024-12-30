Yeni yılın ilk adımını atın! Bu hareket 18 kilo verdiriyor

Yeni yıl yaklaşırken, birçok kişi için en popüler hedeflerden biri fitness yolculuğuna başlamak oluyor. Instagram'da bir fitness eğitmeni olan Ambika Jain, 18 kilo vermesine yardımcı olan 10 etkili egzersizi paylaştı. Bu egzersizler, sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlığınızı da destekliyor.
Ambika Jain'in videosu
1.Yüksek Diz Koşusu (50 tekrar, 4 set)
Bu hareket, kardiyovasküler dayanıklılığı artırırken yağ yakımını hızlandırır.
2. Zıplayarak Çömelme (15 tekrar, 4 set)
Bacak kaslarını çalıştırır ve metabolizmayı hızlandırır.
3. Lunge (Her bacak için 25 tekrar)
Alt vücut kaslarını güçlendirir ve denge geliştirir.
Ambika Jain'in egzersiz videosu
4. Pelvik Yükseltme (10 tekrar, 5 set)
Kalça ve karın kaslarını hedef alır.
5. Diz Üstü Çaprazlama (Her iki taraf için 25 tekrar)
Karın kaslarını şekillendirmeye yardımcı olur.
6. Yan Mekik (Her iki taraf için 25 tekrar, 2 set)
Bel çevresindeki yağları azaltmaya odaklanır.