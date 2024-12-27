Aile Hekimliğinde yeni dönem! Hastanelerden randevusuz tetkik almak mümkün olacak

Aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Son olarak sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon sağlandı.

Entegrasyon ile aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebilecek.

NOT EKLENEBİLECEK

Aile hekimleri, kendisine kayıtlı hastasını muayene veya değerlendirmesi sonucunda hastaneye yönlendirilmesine karar verdiğinde kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek.

Oluşturulan not bilgisi, hastanedeki hekimler tarafından görüntülenebilecek.

Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek; sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından benzersiz, özel bir kod üretilecek olup aile hekimi bu kodu hastası ile paylaşak.

Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, herhangi bir randevu sorgulanmayacak ve hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacaklar.

3 GÜN İÇİNDE HASTANEYE BAŞVURMALI

Hasta, istem tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü (mamografi ve ultrason hariç) içinde hastaneye müracaat etmezse ilgili kod geçersiz olacak.