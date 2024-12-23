PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Kış aylarının vazgeçilmezi salep bağışıklığı güçlendiriyor, bağırsak sağlığını koruyor

Kış aylarının en sevilen içeceklerinden salep, hem damakları şenlendiriyor hem de vücudu hastalıklara karşı koruyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Kış aylarının vazgeçilmezi salep bağışıklığı güçlendiriyor, bağırsak sağlığını koruyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.

    Dyt. Öznur Akgöz, salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Salep bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. salebin içerisine tarçın ve zencefil eklenmesini de öneren Dyt. Akgöz, şöyle devam ediyor: Tarçın biraz şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini daha çok güçlendirebiliriz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Emekliye 3’lü artış! Ocak’ta maaşlar ve ek ödemeler nasıl değişecek? Refah payı için hangi formüller var?
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı’nda çay içti
    ABD Başkanı Trump sapkınlara savaş açtı: LGBT çılgınlığına son vereceğim
    HTŞ’nin operasyonu: Esad’ın sonunu getiren hızlı ilerleyiş
    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’dan Suriye’de yeni dönem mesajı: PKK/YPG’ye yer yok
    Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini eski eş doğruladı! İkisinin kamera kayıtları var elimde
    CHP Sözcüsü Deniz Yücel AK Parti’yi hedef almıştı! Ömer Çelik’ten sert tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin kullandığı dilden bile çirkin
    MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs’ün fethi yakındır deyip İsrail’i ’Şam’arladı! Özel’e Esad çağrısı... DEM-İmralı açıklaması
    1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
    Fırtına 2024’ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK’yı 1-0 yendi
    Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi
    Cimbom’dan dev adım! Galatasaray Kayserispor’u 5-1 yendi MAÇ SONUCU
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?