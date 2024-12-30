Uzman psikolog otistik olabileceğinizi gösteren ortak özellikleri açıkladı!

Kaliforniya'da yaşayan 56 yaşındaki psikolog Dr. Kim Sage, yetişkinlerde teşhis edilmemiş otizmin oldukça yaygın olduğunu ve kendi otizm teşhisini ancak birkaç yıl önce fark ettiğini belirtiyor. Dr. Sage, otizmin, genellikle başkaları tarafından fark edilmeyen davranışlarla ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

Fotoğraflar: AA

ABD'de 5,4 milyondan fazla yetişkinin (%2,21) otizm spektrum bozukluğu (ASD) teşhisi aldığı biliniyor. Ancak Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, otizmli gençlerin dörtte birinin teşhis edilmediğini ve bu bireylerin yetişkinliklerinde durumlarının farkında olmadıklarını öne sürüyor.

BELİRTİLER NELERDİR?

Dr. Sage, özellikle "stimming" olarak bilinen tekrarlayan davranışların otizmle ilişkilendirildiğini söylüyor. Bu davranışlar genellikle ileri geri sallanma ya da baş vurma gibi ciddi hareketlerle ilişkilendirilse de, daha ince şekillerde de görülebiliyor. Dr. Sage'e göre, saç çevirmek, kolye gibi bir objeyle oynamak ya da yumuşak bir battaniye ile vakit geçirmek de bu davranışların örnekleri arasında yer alıyor.