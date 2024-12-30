SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzman psikolog otistik olabileceğinizi gösteren ortak özellikleri açıkladı!

Kaliforniya’da yaşayan ünlü psikolog Dr. Kim Sage, yetişkinlerde teşhis edilmemiş otizmin düşündüğünüzden çok daha yaygın olabileceğini belirtiyor. TikTok'ta yaptığı açıklamalarda, otizmle ilişkilendirilen bazı yaygın alışkanlıklara dikkat çekerek, bu davranışların günlük yaşamda nasıl fark edilmeden geçebileceğini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 19:54 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 19:54
Uzman psikolog otistik olabileceğinizi gösteren ortak özellikleri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kaliforniya'da yaşayan 56 yaşındaki psikolog Dr. Kim Sage, yetişkinlerde teşhis edilmemiş otizmin oldukça yaygın olduğunu ve kendi otizm teşhisini ancak birkaç yıl önce fark ettiğini belirtiyor. Dr. Sage, otizmin, genellikle başkaları tarafından fark edilmeyen davranışlarla ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ABD'de 5,4 milyondan fazla yetişkinin (%2,21) otizm spektrum bozukluğu (ASD) teşhisi aldığı biliniyor. Ancak Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, otizmli gençlerin dörtte birinin teşhis edilmediğini ve bu bireylerin yetişkinliklerinde durumlarının farkında olmadıklarını öne sürüyor.

    BELİRTİLER NELERDİR?

    Dr. Sage, özellikle "stimming" olarak bilinen tekrarlayan davranışların otizmle ilişkilendirildiğini söylüyor. Bu davranışlar genellikle ileri geri sallanma ya da baş vurma gibi ciddi hareketlerle ilişkilendirilse de, daha ince şekillerde de görülebiliyor. Dr. Sage'e göre, saç çevirmek, kolye gibi bir objeyle oynamak ya da yumuşak bir battaniye ile vakit geçirmek de bu davranışların örnekleri arasında yer alıyor.

    Ayrıca tırnak yemek, deri yolmak, belirli seslere odaklanmak ya da aynı şarkıyı tekrar tekrar dinlemek de sıkça karşılaşılan stimülasyon örnekleri arasında bulunuyor.

    Dr. Sage, stimülasyonun, özellikle otistik bireyler için oldukça rahatlatıcı ve düzenleyici bir rol oynadığını belirtiyor. Ancak, herkesin bir dereceye kadar bu tür davranışlar gösterebileceğini ve bunun tek başına otizm teşhisi için yeterli olmadığını ifade ediyor.

    SOSYAL ZORLUKLAR

    Dr. Sage, teşhis edilmemiş otistik bireylerin sıklıkla aşırı hassas, kaygılı ve sosyal durumlarda yabancılaşmış hissettiğini belirtiyor. Sosyal etkileşimlerin genellikle stresli bir deneyim olduğunu ve bu durumun, bireylerin uzun süreli iyileşme süreçlerine ihtiyaç duymasına neden olabileceğini ekliyor.

    Bunun yanı sıra otizmin, bipolar bozukluk, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıklarla sıkça karıştırıldığını vurguluyor. Yanlış teşhisler, bireylerin doğru tedavi yöntemlerine ulaşmasını zorlaştırabiliyor.

    Otizmli bireyler için bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış tedavi yöntemleri önem taşıyor. Psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi, sosyal beceri eğitimi ve ergoterapi gibi yaklaşımlar, otistik bireylerin yaşam kalitesini artırmada etkili olabiliyor.

    Dr. Sage, otizm spektrum bozukluğunun her bireyde farklı şekilde kendini gösterebileceğini ve doğru teşhis için uzman desteğinin şart olduğunu hatırlatıyor.

    BİM’den Yılbaşı Fırsatı: O Ürün Yarın 29,50 TL!BİM’den Yılbaşı Fırsatı: O Ürün Yarın 29,50 TL!
    BİM'den Yılbaşı Fırsatı: O Ürün Yarın 29,50 TL!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü | Bakanlıktan flaş açıklama: Cezaya itiraz edilecek
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası
    Güney Kore’deki uçak kazası hakkında korkunç detay: 48 saatte 13 uçuş! Duvarın orada ne işi var?
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    Suriye’de işimiz var! EKK sonrası bakanlar açıkladı: Şam’ın çimentosu Türkiye
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...
    Galatasaray’dan dev sürpriz! Eski yıldız Ocak’ta Aslan olacak
    İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclis’le pazarlık niyeti
    İtalyanlar Mourinho’nun istediği 3 yıldızı duyurdu!