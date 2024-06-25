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Yaz hamilelerine 10 önemli öneri

Yaz sıcakları, pek çok risk grubundaki kişiler için risk oluşturuyor. Bunların başında yaz hamileleri geliyor. Dr. Cem Öncüoğlu, hamilelere yönelik 10 öneride bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Yaz hamilelerine 10 önemli öneri

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Yaz aylarında hamilelik dikkatli olunması gereken birçok durumu beraberinde getiriyor. Zira halsizlik, ödem, çarpıntı hissi, şişkinlik, bulantı, kusma, reflü ve ciltte oluşan kahverengi lekeler bu mevsimi çekilmez hale getirebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cem Öncüloğlu, yaz hamilelerine 10 önemli öneride bulunuyor:

1- BOL SU TÜKETİN: Günde en az 8-10 bardak su içmek, vücut sıvı dengesini korumak için önemlidir.

2- SAĞLIKLI BESLENİN: Vitamin ve mineral açısından zengin, sindirimi kolay ve hafif yiyecekler tüketmek, hem anne hem de bebek için faydalıdır.

3- GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN: Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve en az SPF 30 olan güneş kremi kullanarak güneşin zararlı ışınlarından korunun.

4- D VİTAMİNİ DOZUNDA: Günlük 10-15 dakikalık güneşlenme ile D vitamini sentezinin sağlanması önerilir. Güneşlenme süresi kontrolde tutulmalıdır.

5- RAHAT GİYİNİN: Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış, bol ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sentetik ve sıkı kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

6- EGZERSİZ YAPIN: Hafif egzersizler yapmak, fiziksel sağlık ve ruhsal denge için önemlidir.

7- ÖDEM KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN: Sıcak hava nedeniyle artan ödemi önlemek için ayakları yüksekte tutmak, bol su içmek, rahat ayakkabılar giymek faydalı olabilir.

8- SEYAHAT İÇİN İPUÇLARI: Uzun yolculuklarda sık sık mola vermek, bacakları hareket ettirmek ve doktor önerisiyle uçakla seyahat etmek gerekebilir. Ancak sıvı kaybı ve kan basıncı düşüklüğü riski nedeniyle egzersiz saatleri planlanmalıdır.

9- BESİN HİJYENİNE DİKKAT: Besin zehirlenmesi riskine karşı hijyenik kurallara dikkat edilmeli, taze meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı.

10- DOKTOR KONTROLLERİNİ ERTELEMEYİN: Hamilelik sürecinde doktor kontrollerine devam etmek, olası sağlık sorunlarını erken tespit etmek için önemlidir.

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