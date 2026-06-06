Yaz geldi, KKKA tehlikesi başladı! Kene kabusundan korunmanın 6 kritik yolu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Havaların ısınmasıyla birlikte piknik, kamp ve tarım aktiviteleri artarken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riski yükseliyor.

Dr. Dilara Akman, kene tutunmasının kırsal, çayırlık ve ormanlık alanlarda daha sık görüldüğünü ve erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı genellikle kene tutunmasından 1-3 gün sonra belirti veriyor.

Açık alanlarda koruyucu kıyafet giyilmesi ve vücut kontrolü yapılması öneriliyor.

Kene çıkarılırken kimyasal maddeler kullanılmaması ve çıplak elle temas edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik, kamp, tarım ve doğa aktiviteleri yoğunlaşıyor. Açık alanlarda kene tutunmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski de artıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilara Akman, özellikle kırsal, çayırlık ve ormanlık alanlarda daha sık görülen kene tutunmasının erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Hastalığın genellikle kene tutunmasından 1-3 gün sonra, en geç 10 gün içinde belirti verdiğini söylüyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı ihmale gelmez kuralları anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik, kamp ve tarım aktiviteleri artarken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riski yükseliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



Açık alanlarda koruyucu kıyafet giyin: Piknik, kamp, doğa yürüyüşü veya tarla- bahçe işleri sırasında mümkün olduğunca uzun kollu giysiler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır. Açık renkli kıyafetler kullanılması, kenelerin kolay fark edilmesini sağlar.

Doğadan döndükten sonra vücut kontrolü yapın: Kene genellikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası gibi fark edilmesi zor alanlara tutunmakla birlikte vücudun her yerinde olabilir.



Açık alandan dönüşte, kişinin hem kendisini hem de çocuklarını tüm kıyafetlerini çıkararak dikkatlice kontrol etmesi büyük önem taşır.

Keneyi yanlış yöntemlerle çıkarmaya çalışmayın: Kenenin üzerine kolonya, sigara, sabun, deterjan veya kimyasal madde dökmek son derece yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamalar kenenin strese girerek taşıdığı virüsü daha fazla salgılamasına neden olabilir ve bulaş riskini artırabilir.

Keneye çıplak elle temas etmeyin: Açık alanlarda koruyucu kıyafet giyin: Piknik, kamp, doğa yürüyüşü veya tarla- bahçe işleri sırasında mümkün olduğunca uzun kollu giysiler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır. Açık renkli kıyafetler kullanılması, kenelerin kolay fark edilmesini sağlar.Doğadan döndükten sonra vücut kontrolü yapın: Kene genellikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası gibi fark edilmesi zor alanlara tutunmakla birlikte vücudun her yerinde olabilir.Açık alandan dönüşte, kişinin hem kendisini hem de çocuklarını tüm kıyafetlerini çıkararak dikkatlice kontrol etmesi büyük önem taşır.Keneyi yanlış yöntemlerle çıkarmaya çalışmayın: Kenenin üzerine kolonya, sigara, sabun, deterjan veya kimyasal madde dökmek son derece yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamalar kenenin strese girerek taşıdığı virüsü daha fazla salgılamasına neden olabilir ve bulaş riskini artırabilir.Keneye çıplak elle temas etmeyin: