Yaz geldi, KKKA tehlikesi başladı! Kene kabusundan korunmanın 6 kritik yolu
Yazın gelmesiyle doğada geçirilen vakit artıyor. Kene tutunmasına karşı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı riski de artıyor. Dr. Dilara Akman, hastalığa karşı 6 kritik önlemde bulunuyor.
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- Havaların ısınmasıyla birlikte piknik, kamp ve tarım aktiviteleri artarken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riski yükseliyor.
- Dr. Dilara Akman, kene tutunmasının kırsal, çayırlık ve ormanlık alanlarda daha sık görüldüğünü ve erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.
- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı genellikle kene tutunmasından 1-3 gün sonra belirti veriyor.
- Açık alanlarda koruyucu kıyafet giyilmesi ve vücut kontrolü yapılması öneriliyor.
- Kene çıkarılırken kimyasal maddeler kullanılmaması ve çıplak elle temas edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte piknik, kamp, tarım ve doğa aktiviteleri yoğunlaşıyor. Açık alanlarda kene tutunmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski de artıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilara Akman, özellikle kırsal, çayırlık ve ormanlık alanlarda daha sık görülen kene tutunmasının erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. Hastalığın genellikle kene tutunmasından 1-3 gün sonra, en geç 10 gün içinde belirti verdiğini söylüyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı ihmale gelmez kuralları anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Açık alanlarda koruyucu kıyafet giyin: Piknik, kamp, doğa yürüyüşü veya tarla- bahçe işleri sırasında mümkün olduğunca uzun kollu giysiler tercih edilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır. Açık renkli kıyafetler kullanılması, kenelerin kolay fark edilmesini sağlar.
Doğadan döndükten sonra vücut kontrolü yapın: Kene genellikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası gibi fark edilmesi zor alanlara tutunmakla birlikte vücudun her yerinde olabilir.
Açık alandan dönüşte, kişinin hem kendisini hem de çocuklarını tüm kıyafetlerini çıkararak dikkatlice kontrol etmesi büyük önem taşır.
Keneyi yanlış yöntemlerle çıkarmaya çalışmayın: Kenenin üzerine kolonya, sigara, sabun, deterjan veya kimyasal madde dökmek son derece yanlış bir uygulamadır. Bu uygulamalar kenenin strese girerek taşıdığı virüsü daha fazla salgılamasına neden olabilir ve bulaş riskini artırabilir.
Keneye çıplak elle temas etmeyin:
Kene ezilmemeli, çıplak elle tutulmamalıdır. Çünkü virüs, ezilen kenenin vücut sıvılarıyla temas sonrası da bulaşabilir. Bir cımbız veya kene kartı yardımıyla, kenenin vücuda girdiği en yakın noktadan (baş kısmından) tutularak tek hamlede dik bir şekilde çekilmelidir. Eğer kişi kendine güvenemiyorsa, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvan teması sırasında da dikkatli olun: Sadece kene değil, enfekte hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla temas da hastalık bulaşına neden olabilir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin eldiven ve koruyucu ekipman kullanması büyük önem taşır.
Kene kovucu ürünlerden yararlanın:
Cilde veya kıyafetlere uygulanabilen, Sağlık Bakanlığı onaylı kene kovucu ürünler özellikle riskli bölgelerde koruyucu olabilir.
Ancak bu ürünlerin kullanım talimatlarına uygun uygulanması gerekir.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık