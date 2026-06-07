Dermatologlardan yaz uyarısı: Güneş yanığı ve leke oluşumuna karşı alınacak önlemler neler? Uzmanından 6 kritik öneri

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Aşırı güneş maruziyeti, güneş yanığı, leke oluşumu, erken deri yaşlanması ve deri kanseri riskine yol açabilir.

Güneş kremi kullanımı, cilt bariyerini destekleme ve şüpheli cilt değişikliklerini erken fark etme önemlidir.

Geniş spektrumlu, en az SPF 30 içeren güneş kremi, dışarı çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı ve düzenli yenilenmelidir.

Gölge alanlar tercih edilmeli, 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşten kaçınılmalı ve koruyucu giysiler giyilmelidir.

Deniz veya havuz sonrası cilt temiz suyla durulanmalı ve uygun nemlendirici uygulanmalıdır.

Yazın gelmesiyle aşırı güneş maruziyeti, güneş yanığına, leke oluşumuna, erken deri yaşlanmasına ve uzun vadede deri kanseri riskine yol açıyor. Cilt bakımı konusunda güneş kremi sürmenin yanı sıra güneşten bütüncül olarak korunmak, cilt bariyerini desteklemek ve şüpheli cilt değişikliklerini erken fark etmek gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, yaz öncesinde cilt sağlığı hakkında önerilerde bulunuyor:



1. Güneş kremini doğru miktarda ve doğru zamanda kullanın: Geniş spektrumlu, yani hem UVA hem de UVB'ye karşı koruma sağlayan, en az SPF 30 içeren güneş kremi tercih edilmelidir. Krem dışarı çıkmadan yaklaşık 15–30 dakika önce uygulanmalı; açık havada kalındığında yaklaşık 2 saatte bir, yüzme veya yoğun terleme sonrasında ise daha erken yenilenmelidir.



2. Güneşten korunmayı sadece kremle sınırlamayın: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır.

Aşırı güneş maruziyeti, güneş yanığı, leke oluşumu, erken deri yaşlanması ve deri kanseri riskine yol açabilir. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



3.Benlerinizi yaz başlamadan kontrol ettirin: Benlerde asimetri, kenar düzensizliği, renk değişikliği, çapta büyüme veya zaman içinde belirgin farklılaşma varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır Gölge alanlar tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve açık renkli, sık dokunmuş kıyafetler kullanılmalıdır.



4. Deniz, havuz, kum ve tuz sonrası cilt bariyerini destekleyin: Deniz suyu, havuz kloru, kum ve sık duş alma cilt bariyerini kurutabilir. Özellikle atopik dermatit, egzama, rozasea veya hassas cilt yapısı olan kişilerde bu durum kızarıklık, kaşıntı, yanma ve pullanmayı artırabilir. Deniz veya havuz sonrası cilt temiz suyla durulanmalı, ardından cilt tipine uygun nemlendirici uygulanmalıdır. 3.Benlerinizi yaz başlamadan kontrol ettirin: Benlerde asimetri, kenar düzensizliği, renk değişikliği, çapta büyüme veya zaman içinde belirgin farklılaşma varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır Gölge alanlar tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve açık renkli, sık dokunmuş kıyafetler kullanılmalıdır.4. Deniz, havuz, kum ve tuz sonrası cilt bariyerini destekleyin: Deniz suyu, havuz kloru, kum ve sık duş alma cilt bariyerini kurutabilir. Özellikle atopik dermatit, egzama, rozasea veya hassas cilt yapısı olan kişilerde bu durum kızarıklık, kaşıntı, yanma ve pullanmayı artırabilir. Deniz veya havuz sonrası cilt temiz suyla durulanmalı, ardından cilt tipine uygun nemlendirici uygulanmalıdır.