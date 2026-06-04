İnsanların %40'ı haberlerden uzak duruyor: Sebebi ilgisizlik değil
Dünya genelinde insanların yüzde 40'ı, savaş, kriz ve felaket haberlerinin yarattığı zihinsel yük nedeniyle gündemden uzaklaşmayı tercih ediyor. Reuters Institute'un 2025 raporuna dayanan veriler, bu kaçışın bir ilgisizlik değil, beynin evrimsel süreçte karşılaşmadığı yoğunluktaki bilgi akışına verdiği doğal bir savunma tepkisi olduğunu ortaya koyuyor.
Hızlı Özet Göster
- Dünya genelinde insanların yüzde 40'ı haberleri bazen ya da sık sık takip etmekten kaçınıyor, Kanada'da bu oran yüzde 69'a ulaşıyor.
- Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan araştırmada 105 binden fazla haber başlığı incelendi ve olumsuz kelimelerin tıklanma oranını artırdığı tespit edildi.
- 2022'de yapılan çalışmada Amerikalı yetişkinlerin yüzde 17'sinde ağır düzeyde problemli haber tüketimi belirtisi görüldü.
- Reuters Institute'un 2025 Dijital Haber Raporu'na göre katılımcılar haberleri takip ettiklerinde kendilerini kötü hissettiklerini ve bunaldıklarını belirtiyor.
- Uzmanlar haber yorgunluğunu azaltmak için belirli zaman aralıklarında takip, güvenilir kaynaklara yönelme ve derinlikli haberleri tercih etmeyi öneriyor.
Dünya genelinde insanların yüzde 40'ı haberleri bazen ya da sık sık takip etmekten kaçındığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, habere ilgisizlikten çok yoğun gündem akışının zihinsel yorgunluk oluşturmasıyla bağlantılı.
GÜNDEMİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ, ANCAK SINIR KOYMAK GEREKİYOR
SciTechDaily'nin yazısına göre, Reuters Institute'un 2025 Dijital Haber Raporu haber tüketimiyle ilgili dikkat çekici veriler ortaya koydu. Raporda dünya genelinde insanların yüzde 40'ının haberlerden zaman zaman uzak durduğu belirtildi.
Kanada'da bu oran yüzde 69'a kadar çıkıyor. Katılımcılar, haberleri takip ettiklerinde kendilerini kötü hissettiklerini, bunaldıklarını ve bazı gelişmeler karşısında çaresizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor.
Uzmanlara göre burada önemli olan nokta, haberden tamamen kopmak değil. Sağlıklı olan, güvenilir bilgiye ulaşırken zihinsel sınırları da koruyabilmek.
BEYİN TEHDİTLERE DAHA HIZLI TEPKİ VERİYOR
Psikoloji alanındaki değerlendirmelere göre insan beyni, olumsuz gelişmeleri olumlu olanlara göre daha hızlı fark edecek şekilde çalışıyor. Bu durum, insanın hayatta kalma refleksleriyle ilişkilendiriliyor.
Geçmişte çevredeki tehlikeleri fark etmek hayati önem taşıyordu. Bugün ise aynı dikkat sistemi çok daha geniş bir bilgi akışıyla karşı karşıya kalıyor.
Savaş, ekonomik dalgalanma, afet, sağlık riski ya da şiddet haberlerinin aynı gün içinde art arda görülmesi, bazı kişilerde zihinsel yükü artırabiliyor.
NEGATİF HABERLER DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKEBİLİYOR
Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan bir araştırmada, 105 binden fazla haber başlığı ve yaklaşık 6 milyon görüntülenme incelendi.
Araştırmaya göre başlıklardaki olumsuz kelimeler tıklanma oranını artırırken, olumlu kelimeler tam tersi etki gösterebiliyor. Bu sonuç, insanların olumsuz bilgiye daha hızlı yönelme eğilimiyle açıklanıyor.
Uzmanlar, bunun haber takibinin tamamen zararlı olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Sorun, bilginin miktarı, süresi ve kişinin bu içeriklere nasıl maruz kaldığıyla ilgili.
SÜREKLİ TAKİP BAZI KİŞİLERDE YORGUNLUK YARATABİLİYOR
Araştırmalarda "problemli haber tüketimi" olarak adlandırılan bir durumdan da söz ediliyor. Bu durum, kişinin haberleri sürekli düşünmesi, ruh halinin bundan etkilenmesi ve günlük yaşamında zorlanması olarak açıklanıyor.
2022'de yapılan bir çalışmada, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 17'sinde ağır düzeyde problemli haber tüketimi belirtisi görüldüğü aktarıldı. Bu gruptaki kişilerin yüzde 61'i kendini oldukça fazla ya da çok fazla kötü hissettiğini bildirdi.
Aynı oran, bu belirtileri göstermeyen kişilerde yüzde 6 olarak kaydedildi.
BAZI GRUPLAR DAHA HASSAS ETKİLENEBİLİYOR
Uzmanlara göre "haber yorgunluğu" bazı topluluklarda daha belirgin hissedilebiliyor. Özellikle göçmenler, azınlık grupları veya kendi topluluğunu ilgilendiren olumsuz gelişmeleri sık takip eden kişiler için duygusal yük artabiliyor.
Kişinin ülkesi, kimliği ya da yakın çevresiyle bağlantılı haberleri tekrar tekrar görmesi, gündem takibini daha zor hale getirebiliyor. Bu nedenle haber tüketiminde kişisel sınırların farkında olmak önem taşıyor.
SAĞLIKLI HABER TAKİBİ İÇİN PRATİK ÖNERİLER
Uzmanlar, gündemden tamamen uzaklaşmak yerine haber tüketimini daha bilinçli hale getirmeyi öneriyor. Çünkü doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak, hem bireysel kararlar hem de toplumsal farkındalık için önemini koruyor.
Haber yorgunluğunu azaltmak için öne çıkan öneriler şöyle:
- Haberleri gün boyunca sürekli kontrol etmek yerine belirli zaman aralıklarında takip etmek.
- Sosyal medyadaki dağınık içerikler yerine güvenilir kaynaklara yönelmek.
- Çok sayıda kısa paylaşım yerine derinlikli ve doğrulanmış haberleri tercih etmek.
- Okunan haberle ilgili kişinin gerçekten ne yapabileceğini ayırt etmesi.
- Sadece tepki çekmek için hazırlanan kışkırtıcı içeriklere mesafeli yaklaşmak.
HABERLE İLİŞKİ DAHA DENGELİ KURULABİLİR
Uzmanlara göre haberler hayatın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Ancak bu, her gelişmeye her an maruz kalmak gerektiği anlamına gelmiyor.
Gündemi takip ederken ruh halini korumak mümkün. Bunun yolu da haberi bırakmak değil; zamanı, kaynağı ve yoğunluğu daha bilinçli yönetmekten geçiyor.