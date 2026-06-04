İnsanların %40'ı haberlerden uzak duruyor: Sebebi ilgisizlik değil

SÜREKLİ TAKİP BAZI KİŞİLERDE YORGUNLUK YARATABİLİYOR

Araştırmalarda "problemli haber tüketimi" olarak adlandırılan bir durumdan da söz ediliyor. Bu durum, kişinin haberleri sürekli düşünmesi, ruh halinin bundan etkilenmesi ve günlük yaşamında zorlanması olarak açıklanıyor.

2022'de yapılan bir çalışmada, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 17'sinde ağır düzeyde problemli haber tüketimi belirtisi görüldüğü aktarıldı. Bu gruptaki kişilerin yüzde 61'i kendini oldukça fazla ya da çok fazla kötü hissettiğini bildirdi.

Aynı oran, bu belirtileri göstermeyen kişilerde yüzde 6 olarak kaydedildi.

BAZI GRUPLAR DAHA HASSAS ETKİLENEBİLİYOR

Uzmanlara göre "haber yorgunluğu" bazı topluluklarda daha belirgin hissedilebiliyor. Özellikle göçmenler, azınlık grupları veya kendi topluluğunu ilgilendiren olumsuz gelişmeleri sık takip eden kişiler için duygusal yük artabiliyor.

Kişinin ülkesi, kimliği ya da yakın çevresiyle bağlantılı haberleri tekrar tekrar görmesi, gündem takibini daha zor hale getirebiliyor. Bu nedenle haber tüketiminde kişisel sınırların farkında olmak önem taşıyor.