Yanlış beslenme ve hareketsizlik kansere davetiye çıkarıyor

Şehir hayatı, hastalıkları beraberinde getiriyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol tüketimi her yıl dünyada 1.4 milyardan fazla insanda hastalığa yol açıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şule Arslan, hareketsiz bir yaşam tarzının erken ölüm riskini yüzde 49 artırdığını belirtiyor. Hareketsizliğin yol açtığı hastalıkları açıklıyor.



HİPERTANSİYON: Türkiye'de ölümlerin en büyük nedenlerinin başında kalp hastalıkları geliyor. Hareketsizlik kan basıncı değişikliklerine neden oluyor. Kolesterol ve insülin duyarlılığında değişime de yol açıyor.

OBEZİTE: Hareketsizlik, bel çevresi ölçümlerinde 3.1 cm artışa yol açıyor. Yürüme veya ayakta durma gibi basit aktiviteler bile kilo alımını önlüyor.

KEMİK HASTALIKLARI: Hareketsizlik kemik erimesi, eklem ağrısı ve duruş bozukluğuna neden oluyor. Günlük 10 saat ve üzerinde hareketsiz zaman geçirenlerde diz ve eklem ağrısı oluşuyor. Uzun süreli oturarak çalışan kişilerde ise sırt ve boyun ağrısı gelişiyor.

KANSER: Araştırmalara göre hareketsizlik kanser riskini yüzde 20 artırıyor. Uzun süreli oturmanın kolorektal, rahim, yumurtalık ve prostat kanseri riskini artırdığı biliniyor.

KIRILGANLIK: Hareketsizlik vücudun hastalıklara karşı daha dayanıksız olmasına neden oluyor. Günlük yaşamlarında daha uzun süre oturan bireylerin ileri yaşlarda daha kırılgan olma olasılıkları artıyor. Günlük oturma süresinin kısalması ile kırılganlık gelişme riski de azalıyor.

DİYABET: İnsülin direnci ve diyabet hareketsiz yaşamın hızla yaygın hale getirdiği sorunlar arasında yer alıyor. Araştırmalar, Tip-2 diyabete riskinin hareketsiz kişilerin yüzde 112 daha yüksek olduğunu belirtiyor. Günde bin 500 adımdan az yürüyenlerde, uzun süre oturanlarda insülin direnci daha sık görülüyor.

UYKUYA DİKKAT: Uzun süreli oturmak sağlığı bozyor. Masa başında çalışan kişilerin 20-30 dakika aralıklarla ayağa kalkması ve yürümesi öneriliyor. Uykusuzluk ve düzensiz beslenmek de hareketsizliğe yol açıyor. Hareket, sağlıklı beslenme ve uyku, insan hayatının olmazsa olmazını oluşturuyor.

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