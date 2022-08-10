Vücudun olmazsa olmazı D vitamini eksikliği anneliğe engel oluyor

Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliğinde ise birçok hastalığa neden oluyor. Bunların başında diyabeti, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini vurguluyor. Şu bilgileri veriyor: