Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali daha yüksek

Danimarkalı bilim insanlarına göre, erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlardan daha az olmasına rağmen "kadınlardan daha uzun yaşama şansları" olabilir.
Sonuçları BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırmada, tüm kıtalarda 199 ülkedeki kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine ilişkin 1751-2020 yıllarında toplanan veriler incelendi.
Araştırma, gelişmiş ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının, 1970'li yıllara kadar düştüğünü, ancak sonraki yıllarda tüm popülasyonlarda giderek yükseldiğini ortaya koydu.
Ortalama yaşam süresindeki değişimlerin artması ve düşmesinde, sigara ve alkol kullanımı gibi diğer davranış farklılıkların etkili olduğu belirtildi.