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    • Sağlık
    • 03.08.2022 14:15
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    • 03.08.2022 14:26
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    Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali daha yüksek

    Danimarkalı bilim insanları ilginç bir araştırmaya imza attı. Buna göre kadınların yaşam süreleri erkeklere göre daha uzunken bu durumu değiştiren bir ihtimal var. Buna göre üniversite mezunu evli erkeklerin uzun yaşama ihtimali daha yüksek.

    AA
    Üniversite mezunu evli erkekler daha uzun yaşıyor

    Danimarkalı bilim insanlarına göre, erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlardan daha az olmasına rağmen "kadınlardan daha uzun yaşama şansları" olabilir.

    Sonuçları BMJ Open dergisinde yayınlanan araştırmada, tüm kıtalarda 199 ülkedeki kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine ilişkin 1751-2020 yıllarında toplanan veriler incelendi.

    Araştırma, gelişmiş ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının, 1970'li yıllara kadar düştüğünü, ancak sonraki yıllarda tüm popülasyonlarda giderek yükseldiğini ortaya koydu.

    Ortalama yaşam süresindeki değişimlerin artması ve düşmesinde, sigara ve alkol kullanımı gibi diğer davranış farklılıkların etkili olduğu belirtildi.

        1751'den bu yana incelenen tüm topluluklarda neredeyse tüm yıllarda erkeklerin kadınlardan daha uzun yaşama olasılığının yüzde 25 ile 50 arasında değiştiği görüldü.

        EVLİ VE ÜNİVERSİTE MEZUNU ERKEKLER, BEKAR VE LİSE DİPLOMASI KADINLARA GÖRE DAHA UZUN YAŞIYOR
        Uzmanlar ayrıca "Evli veya üniversite diplomasına sahip erkekler, bekar veya lise diploması olmayan kadınlarla kıyaslandığında daha uzun yaşama eğiliminde." değerlendirmesini yaptı.

        Araştırmacılar, "Erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlardan daha düşük ve ölüm oranları da her yaşta daha yüksek olsa da, erkeklerin de kadınlardan daha uzun yaşama şansı yüksek. Bu bulgular, 'kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar' inancına meydan okuyor. Ortalama yaşam süresindeki farklılıklar üzerine körlemesine bir yorum, gerçek eşitsizliklerin çarpıtılmış şekilde algılanmasına yol açabilir. " ifadesini kullandı.

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        Haberler Sağlık Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali daha yüksek
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