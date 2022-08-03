Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali daha yüksek

Araştırmacılar, "Erkeklerin ortalama yaşam süresi kadınlardan daha düşük ve ölüm oranları da her yaşta daha yüksek olsa da, erkeklerin de kadınlardan daha uzun yaşama şansı yüksek. Bu bulgular, 'kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar' inancına meydan okuyor. Ortalama yaşam süresindeki farklılıklar üzerine körlemesine bir yorum, gerçek eşitsizliklerin çarpıtılmış şekilde algılanmasına yol açabilir. " ifadesini kullandı.

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