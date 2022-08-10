Bu hastalığa dikkat! Gece ani ölümlere neden olabilir





"TRAFİK VE İŞ KAZALARINA NEDEN OLABİLMEKTEDİR"

Uyku apnesinin trafik ve iş kazalarına da neden olabileceğini belirten Taş, "Uykuda ani ölüm, inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği, eğer hasta obez ise kilo vermede zorluk, akciğer hastalarında solunum yetmezliği, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık, kontrol altına alınamayan diyabet bu olumsuzluklara örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra, uyku apnesi kişide gündüz sürekli yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine neden olacağı için trafik ve iş kazalarına da neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.



"KİLO VERİLEREK YÜZDE 50 ORANINDA AZALTILABİLİR"

Uyku apnesinin kilo verilerek yüzde 50 oranında azaltılabilir olduğunu belirten Taş, "Uyku apnesi kilo verilerek yüzde 50 oranında azaltılabilir. Ayrıca, alkol ve uyku ilaçlarından kaçınmak, sigarayı bırakmak ve sırt üstü yatmamak da rahatsızlığı azaltır. Uyku apnesi tedavisinde ilk yapılması gereken obezite söz konusu ise bu durumun aşılmasıdır. Eğer üst solunum yollarında belirgin anatomik darlıklar var ise hastanın Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından cerrahi girişim yönünden değerlendirilmesi gerekir" dedi.