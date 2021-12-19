Vitamin kullananlar dikkat! Kontrolsüz vitamin kullanımı ölümcül olabilir

Vitamin kullanımı Covid-19'a karşı koruyucu etki gösteriyor. Ancak çok titiz ve düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor. Uzm. Dr. İsmail Erbaş, "Rastgele alınan vitaminlerin vücuda toksik etkisi bilinmelidir. Kontrolsüz vitamin kullanımının ölümcül sonuçlarının olacağı akılda tutulmalıdır" diyor. Covid'e karşı etkili olan vitaminleri şöyle sıralıyor:

C VİTAMİNİ: Kuşburnu, hibiskus, kızılcık, brokoli, karnabahar, renkli biberler, maydanoz, kivi, ıspanak, alabaş, limon, portakal, greyfurt gibi besinleri ve bunlardan yapılmış sebze sularını tüketmek vücutta birikmiş ağır metalleri ve toksin atıklarını temizleyerek virüslerle savaşır.

E VİTAMİNİ: Yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korur. Soğuk sıkım zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, Hindistan cevizi yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve tohum yağları gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız önerilir.

D VİTAMİNİ: Yeterli D vitamini seviyesine sahip kişilerin Covid- 19'a yakalanma oranı yüzde 52 azalıyor. D vitamini bağışıklık sisteminde kritik bir rol oynuyor. Yeterli D vitamini alamayan kişiler, hastalığı daha ağır geçiriyor. D vitamininin en iyi kaynağı güneştir. Öğle saatlerinde 30 dakika güneşlenmek yeterlidir.

B VİTAMİNİ: Enerji salınımı reaksiyonlarında ve enerji metabolizmasında görev alıyor. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Alabalık, somon, dana eti, süt, balıkta bolca vardır.

K VİTAMİNİ: Kan pıhtılaşması için gereklidir. Osteoporoz ve kemik kırıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Eksikliğinde kanama bozuklukları ve anemi görülebilir. Lahana, karaciğer, yumurta, süt, ıspanak, brokoli ve diğer yeşil sebzeler önemli K vitamini kaynaklarındandır.

A VİTAMİNİ: Görme için gerekli likopen prostat kanseri riskini azaltabilir. Dokuları ve cildi sağlıklı tutar. Kemik büyümesinde ve bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Havuç, tatlı patates, kabak, yeşil yapraklı sebzeler, kavun, dolmalık biber, Çin lahanası, yumurta ve şeftalide bulunur.