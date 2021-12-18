İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor
Hastaların son dönemde talepte bulunduğu yöntemle 15 operasyon gerçekleştirildi. Robotik cerrahinin tüm branşlarda kullanılması hedefleniyor. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Faruk Özcan, robotik cerrahinin, "laparoskopik cerrahi" denilen karnın içerisinin gazla şişirildikten sonra robotik veya enstrümanların konulduğu portların yerleştirilmesiyle yapılan ameliyatlar olduğunu anlattı.
18.12.2021 09:30
- Son Güncelleme: 18.12.2021 09:30
Robotik cerrahinin kullanımına, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'nde ekim ayında başlandı.
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Faruk Özcan, robotik cerrahinin, "laparoskopik cerrahi" denilen karnın içerisinin gazla şişirildikten sonra robotik veya enstrümanların konulduğu portların yerleştirilmesiyle yapılan ameliyatlar olduğunu anlattı.