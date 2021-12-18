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Haberler Sağlık İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

İstanbul Tıp Fakültesi'nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

Hastaların son dönemde talepte bulunduğu yöntemle 15 operasyon gerçekleştirildi. Robotik cerrahinin tüm branşlarda kullanılması hedefleniyor. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Faruk Özcan, robotik cerrahinin, "laparoskopik cerrahi" denilen karnın içerisinin gazla şişirildikten sonra robotik veya enstrümanların konulduğu portların yerleştirilmesiyle yapılan ameliyatlar olduğunu anlattı.

18.12.2021 09:30 - Son Güncelleme: 18.12.2021 09:30
İstanbul Tıp Fakültesi’nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

Robotik cerrahinin kullanımına, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'nde ekim ayında başlandı.

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İstanbul Tıp Fakültesi’nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

"Cerrahinin geldiği en son nokta" olarak nitelendirilen robotik cerrahi, ürolojik ve jinekolojik hastalıklar için uygulanırken, genel cerrahi ile kalp ve damar cerrahisi alanlarında kullanımı için de hazırlıklar yürütülüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

Küçük kesilerle ameliyat imkanı sunan; üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz, kalp damar cerrahisi başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilen robotik cerrahi teknolojisine hem doktorların hem de hastaların ilgisi artıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

9'u prostat kanseri, 5'i böbrek tümörü, 1 testis kanseri olmak üzere 15 operasyon robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirildi.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde hastalara robotik cerrahi uygulanıyor

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Faruk Özcan, robotik cerrahinin, "laparoskopik cerrahi" denilen karnın içerisinin gazla şişirildikten sonra robotik veya enstrümanların konulduğu portların yerleştirilmesiyle yapılan ameliyatlar olduğunu anlattı.

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