Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'dan "Hatırlatma dozu" uyarısı: Omicron varyantına karşı koruyor

OMİCRON'DAN KORUNMAK İÇİN DAHA FAZLA ANTİKORA İHTİYAÇ VAR

Delta'dan farklı olarak Omicron'da 50'den fazla mutasyonun daha bulunduğunu aktaran Kara, bunların bir bölümünün vücudun virüsü tanıyıp, kendini savunduğu noktaları hedef aldığını anlattı.

Vücuttaki antikor düzeylerinin kişileri nasıl koruduğunu rakamlar üzerinden örneklendiren Kara, şunları kaydetti:

"Diyelim ki normalde 8 düzeyindeki antikor, kişiyi Delta varyantından koruyordu, bu düzey 6'ya inerse de kişi ağır hastalanmıyordu. Aşıyla ise 90-100 gibi bir antikor değeri elde ediliyordu ve bu da çok ciddi koruma sağlıyordu. mRNA aşısında ise 200 gibi bir değer elde ediliyordu, bu nedenle de biraz daha uzun koruma oluşuyordu. Fakat hastalıktan korunma için gereken, örnek olarak verdiğim, bu 8 düzeyindeki antikor değerinin Omicron'da daha yukarılarda, 40 civarında olduğunu görüyoruz.

Bu nedenle aşıda elde ettiğimiz antikor düzeyi aşağılara inmeye başladığında Omicron'a karşı hassas hale geliniyor. Şu an bu süre aşılarda 3 ay gibi görünüyor. Yani 3 ay içerisinde aşıdan elde edilen antikor seviyesi 40'ların altına iniyor, Omicron kişiyi tekrar yakalayıp hastalanmasına sebep oluyor. Bu nedenle zamanında hatırlatma dozlarıyla bunu yukarı çektiğimizde Omicron'dan da korunur hale geliyoruz. Böyle bir şansımız var, hatırlatma dozunun önemi bu."

"HATIRLATMA DOZUNU MUTLAKA ZAMANINDA OLMALIYIZ"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, iki doz aşının ardından vücudun, zamanında yapılan hatırlatma dozuna çok daha kuvvetli bir yanıt verdiğini dile getirdi.

Kara, "Örneğin, birinci ve ikinci doz aşı olduğumuzda antikor düzeyi 100 oluyorsa, hatırlatma dozuyla bu bazen 300'e kadar çıkıyor. Bu nedenle hatırlatma dozları çok kıymetli, mutlaka sürelerini kaçırmadan hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor. Özellikle Omicron'un ülkemizde olduğunu, riskinin varlığını ve çok kolay bulaştığını düşündüğümüzde hatırlatma dozunu değerlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.