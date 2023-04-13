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    Uzmanlardan Ramazan'da uyku sorununun başlıca nedenleri!

    Uzmanlar, Ramazan'da uyku sorununun başlıca nedeninin 'sahura kalkmak'tan değil, iftar sofrasında yediklerinizden geçtiğini belirtiyor. Uykusuzluğu bitiren önerilerde bulunuyor.

    İyi uykular

    Ramazan ayında birçok kişi, 'ben sahura kalkmadan da oruç tutabiliyorum' ya da 'uykum bölünmesin' diye düşünerek bu önemli öğünü atlıyor. Sahura kalkarak da sağlıklı uyku mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, Ramazan'da sağlıklı uyku için önerilerde bulunuyor:

    İFTARDA MİDENİZE YÜKLENMEYİN
    İftarda ağır yemeklerin tüketilmesi ve midenin tıka basa doldurulması, uykuyu kaçırıyor. Bu nedenle kızartma ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulması, karbonhidratlı, şekerli gıda tüketiminin sınırlandırılması ve hazmı zor gıdalardan kaçınılması gerekiyor.

    BAŞINIZ YÜKSEKTE UYUYUN
    İftar ve sahurda tüketilen bazı yiyecek ve içecekler reflüyü tetikliyor. Kaliteli uykuyu engelliyor. Bu nedenle mümkünse iftardan sonra kısa bir yürüyüş yapmak ve yatarken başın biraz yüksekte olmasına dikkat etmek sağlıklı bir uyku için çok önemli.

        14.00'TEN SONRA ŞEKERLEME YAPMAYIN
        Sağlıklı bir erişkinin 7-8 saat uykuya gereksinimi oluyor. Şekerleme uykusunun 14.00'den önce ve 20 dakikayı aşmayacak şekilde yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü 14.00'ten sonra yapılacak bir şekerleme, vücudun asıl kendini yenilemeye başlayacağı 23.00 ve sonraki saatleri uyanık geçirmenize yol açabilir.

        HAFİF VE TOK TUTACAK BESİNLER TÜKETİN
        Sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Beyaz ekmek, pide, pirinç pilavı ve hamur işi gibi kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşüren ve çabuk acıktıran besinler yerine haşlanmış yumurta, ceviz, tam tahıllı ekmek gibi besinler tüketin.

        UYKU HİJYENİNE DİKKAT EDİN
        Aynı saatte yatağa yatın ve aynı saatte uyanın. Yatağa yatmadan önce odayı havalandırın ve serin bir ortamda uyuyun. Yatmadan bir saat önce akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi mavi ışık kaynaklarını kapatın.

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        Emlak Konut
        Haberler Sağlık Uzmanlardan Ramazan'da uyku sorununun başlıca nedenleri!
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