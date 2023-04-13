Uzmanlardan Ramazan'da uyku sorununun başlıca nedenleri!

BAŞINIZ YÜKSEKTE UYUYUN

İftar ve sahurda tüketilen bazı yiyecek ve içecekler reflüyü tetikliyor. Kaliteli uykuyu engelliyor. Bu nedenle mümkünse iftardan sonra kısa bir yürüyüş yapmak ve yatarken başın biraz yüksekte olmasına dikkat etmek sağlıklı bir uyku için çok önemli.