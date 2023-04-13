Uzmanlardan Ramazan'da uyku sorununun başlıca nedenleri!

Ramazan ayında birçok kişi, 'ben sahura kalkmadan da oruç tutabiliyorum' ya da 'uykum bölünmesin' diye düşünerek bu önemli öğünü atlıyor. Sahura kalkarak da sağlıklı uyku mümkün olabiliyor. Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, Ramazan'da sağlıklı uyku için önerilerde bulunuyor:
İFTARDA MİDENİZE YÜKLENMEYİN
İftarda ağır yemeklerin tüketilmesi ve midenin tıka basa doldurulması, uykuyu kaçırıyor. Bu nedenle kızartma ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulması, karbonhidratlı, şekerli gıda tüketiminin sınırlandırılması ve hazmı zor gıdalardan kaçınılması gerekiyor.
BAŞINIZ YÜKSEKTE UYUYUN
İftar ve sahurda tüketilen bazı yiyecek ve içecekler reflüyü tetikliyor. Kaliteli uykuyu engelliyor. Bu nedenle mümkünse iftardan sonra kısa bir yürüyüş yapmak ve yatarken başın biraz yüksekte olmasına dikkat etmek sağlıklı bir uyku için çok önemli.