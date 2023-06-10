Uzmanlar uyku apnesine karşı uyardı: Ölüme bile yol açabilir!

En önemli belirtinin uykuda solunum durması olduğunu söyleyen Dr. Taş, buna nefes darlığı, sık iç çekme, el kol hareketleri ve sabah yorgun uyanma gibi şikayetlerin eklendiğini belirtiyor.

Hastalığın trafik kazasına bile yol açabileceğini belirten Dr. Taş, şöyle devam ediyor: Kilo verilerek şikayetler yüzde 50 azaltılabilir. Uyku ilaçlarından kaçınmak, sigarayı bırakmak ve sırt üstü yatmamak da faydalı olur. Üst solunum yolunda belirgin anatomik darlık var ise uzman değerlendirme yapmalı.