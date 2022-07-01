Uzmanlar uyarıyor! Uyku apnesi sendromu büyük sağlık sorunlarına neden olabilir





BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER

Uyku, kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak etkiliyor. Uyku düzenli olmadığında ise iş hayatındaki başarıdan sosyal ve özel hayata kadar pek çok alan olumsuz etkiliyor. Uyku, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de temelini oluşturuyor. Düzenli uyku uyuyan kişilerin daha sağlıklı, hastalıkları daha kolay yenebilen kişiler olduğu biliniyor. Uyku apnesi sendromu ise vücudun dengesini bozuyor. Uykuda nefesin durmasıyla oksijen seviyesi düşüyor. Damar fonksiyonları etkilenerek zamanla sistemik hipertansiyon oluşmasına, kalp damar hastalıklarına, beyin ve damar rahatsızlıklarına, obeziteye ve hipertansiyona yol açıyor.