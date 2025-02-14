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Uzmanlar uyarıyor! Değerlerinize baktırın: Kansere bile yol açıyor

D vitamini, vücutta doktor görevi üstleniyor. Bağışıklığı destekliyor, kemikleri ve kalbi koruyor. Eksikliği halinde saç dökülmesi ve halsizlik ortaya çıkıyor. Uzmanlar, uyarıyor: Her gün 10-15 dakika güneşlenin. Tahlillerle sık sık değerlerinize baktırın.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Uzmanlar uyarıyor! Değerlerinize baktırın: Kansere bile yol açıyor

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    Sağlıklı bir beden için gerekli vitamin ve minerallerin doğru alınması gerekiyor. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, özellikle D vitaminine dikkat çekiyor. D vitamini eksikliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekiyor.

    KÜRESEL PROBLEM
    Vücut için oldukça gerekli olan D vitamininin dışarıdan ancak küçük bir kısmı alınıyor. Büyük bölümü ise güneş ışınlarıyla oluşturuyor. Gıdalardan yeterli miktarda D vitamini alınamadığı ve güneşten yeterince yararlanılamadığı için dünya nüfusunun neredeyse yarıdan fazlasında D vitamini eksikliği bulunuyor.

    Ülkemizde ise bu oranın yüzde 70'lere çıkıyor Bağışıklık sistemini destekleyen D vitamini, hücre zarının korunması, hormon ve kolesterolsentezi, kemik sağlığını desteklemeye kadar birçok görevi bulunuyor.

    ENFEKSİYON NEDENİ
    D vitamini bağışıklık sisteminin en önemli destekleyicilerinden biri olup düzgün çalışmasında rol oynuyor. Ayrıca kas gelişimini de destekliyor. Prof. Dr. Ali Kutlu, "D vitamininin de anti inflamatuar etkinliği olduğu birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Vücudumuzun kanserle savaşında da gereklidir. D vitamini düşüklüğü olanlarda meme, prostat, kolon kanseri oranlarının 3-4 kat yüksek olduğunu gösteren çalışmalar vardır. D vitamini eksikliğinde adale, vücut ve kemik ağrıları, kronik yorgunluk hissi, uyku bozuklukları, saç kaybı, kalp hastalıkları riskinde artış, tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğiyle kalp krizinden ölüm, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyon arasında ilişki gösterilmiştir" diyor.

    DOKTOR TAVSİYESİ İLE TÜKETİLMELİ
    Yeterli D vitamini alımı için özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında kollar ve bacaklar güneş ışığına temas edecek şekilde haftada 3-4 kez 10-15 dakika (esmer tenli ve şişmanlarda 30 dakika) kremsiz güneşlenme öneriliyor. D vitaminin fazlası A, E ve K vitaminleri gibi vücutta depolanıp toksik etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle doktor tavsiyesiyle uygulanması gerekiyor.

    ÇOCUKLAR İÇİN DE ÖNEMLİ
    D vitamini çocuk sağlığı için de önem taşıyor. Eksikliğinin etkileri yetişkinlere göre daha ağır sonuçlanıyor. Küçük çocuklarda yürüme gecikmesi, kas güçsüzlüğü, göğüs kafesi ve kemik şekil bozuklukları, bacaklarda eğrilik gelişiyor.

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