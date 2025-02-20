Bu ekmekten uzak durun! Tuz oranı dudak uçuklatıyor
Dünya Tuz ve Sağlık Hareketi (WASH) tarafından yapılan araştırma, ekmeklerdeki tuz miktarının düşündüğümüzden çok daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. 32 ülkeden binlerce ekmek türü incelenirken, bazı ekmeklerdeki tuz seviyesinin insan sağlığı için risk oluşturabilecek düzeyde olduğu belirlendi. İşte araştırmaya ilişkin detaylar...
Dünya Tuz ve Sağlık Hareketi (WASH) ile Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ekmekteki tuz oranının şaşırtıcı seviyelere ulaşabileceğini ortaya koydu. 32 ülkeden beyaz, tam buğday, tahıllı, kepekli ve bazlama türü ekmekler üzerinde gerçekleştirilen incelemede, bazı ekmeklerin tuz miktarının deniz suyuna yakın olduğu belirlendi.
En Tuzlu Ekmekler Hangi Ülkelerde?
Araştırmada en yüksek tuz oranı, her 100 gramda 1,42 gram tuz ile Makedonya'daki beyaz ekmeklerde tespit edilirken, en düşük tuz içeriğine sahip ekmekler Çin'de bulundu. Çin'de üretilen ekmeklerde bu oran, her 100 gramda 0,65 gram olarak belirlendi.
Bazlama ve kepekli ekmeklerin diğer ekmek türlerine kıyasla daha fazla tuz içerdiği ortaya çıkarken, karışık tahıllı ekmeklerin ortalama 1,02 gram tuz içeriğiyle en düşük seviyede olduğu tespit edildi. Ancak en yüksek tuz içeren ekmek, Kanada'da üretildi ve her 100 gramında 2,65 gram tuz bulunduğu görüldü. Bu miktarın, 100 gramında 3,5 gram tuz bulunan deniz suyuna oldukça yakın olduğu belirtildi.