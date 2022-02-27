Uzmanlar uyardı: Kronik yorgunluk depresyona sürükler

Kış aylarının bittiği, bahar aylarının kapıya dayandığı bu günlerde, hemen herkes geçmek bilmeyen yorgunluktan yakınıyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen bu durum, tedavi edilmediğinde depresyona sürüklüyor! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya özellikle 6 ay geçmeyen yorgunluk varsa mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini söylüyor.

SEBEBİ BİLİNMİYOR!

Altı ay geçmeyen yorgunluk, uyku bozuklukları, ağrı, kaygı bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon güçlükleri, baş dönmesi ve sersemlik gibi şikayetlerin olması, kronik yorgunluk sendromu olarak adlandırılıyor. Uzm. Dr. Betül Kaya, bu yorgunluğun virüs, bağışıklık bozuklukları, hormonal bozukluklar ve nöropsikiyatrik faktörler araştırılsa bile neyin sebep olduğunun henüz net olarak bilinmediğini söylüyor.

BİR TÜRLÜ DİNLENEMEZ

Bu sendrom, genellikle fiziksel, bilişsel bir efor veya stres sonrasında şikayetlerin artması, saatlerce uyuduktan sonra bile dinlenememek, ayakta dururken şikâyetlerin artması, yatar durumda iyileşme olması gibi şikayetlere yol açıyor.

UYKU APNESİ OLABİLİR...

Uzm. Dr. Kaya, yorgunluk şikayetiyle gelen hastalara tam kan sayımı, biyokimyasal testler (şeker, vitamin, mineraller, elektrolitler, tiroit, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri dâhil), kreatin kinaz (kas ağrısı veya zayıflığı varsa) testlerin yapılmasını öneriyor. Yine hasta öyküsü veya muayene uyku apnesini düşündürürse bu konuda da incelemeler gerekiyor.

PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Kronik Yorgunluk Sendromu olan hastalarda birçok tedavi deneniyor. Ancak hiçbiri, hastalığın şikayetlerini ortadan kaldırmıyor. Psikolojik destek ve şikâyetlerin yoğunluğuna göre uygun ilaç tedavileri ile hastanın hayat kalitesi yükseltilmeye çalışılıyor.