Uzmanlar uyardı: Cilt kanseri güneşte gizli!

Cilt kanseri, tüm dünyada git gide artıyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan "Özellikle Antalya genelinde önceden haftada bir görürken veya hiç görmezken bu vakaları ama şu an haftada 4-5 görüyoruz. Melanom artışları incelenmeli." diyor.

Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Bunda ozon tabakasının incelmesi ile insanların güneşten gelen UV ışınlarına daha fazla etkili olduğu düşünülmektedir. Güneş ışığına maruz kalma deri kanseri oluşumunda en önemli sebeplerdendir. Deri kanseri, en sık olarak baş boyun, kollar gibi en fazla güneş gören bölgelerde gelişir." diye konuşuyor.

TUZ BUZ OLMAYIN

Pek çok kadın, sağlıksız gıdaları regl dönemimde daha çok tercih ediyor. Beslenme değişikliğinin hormonlardan etkilenebildiğini söyleyen Op. Dr. Soner Pul, "Bu dönemde cips türü gıdaları tüketme isteği artabilir. Fakat bu gıdalar ruh halini anlık olarak iyileştirse de regl semptomlarını kötüleştirebilir. Midede şişkinlik oluşturur. Progesteron ve östrojen hormonları, ödemi artırır. Tuzu azaltın" diyor.

KIRMIZIBİBER GRİP BİTER!

Her mevsimin hastalığı gribin tedavisinde sağlıklı besinlerin tüketimi önem taşır. Kırmızıbiber, antioksidan etkisiyle vücudu virüslerden arındırır. Her gün yenilen bir avuç badem, gribin doğal ilacıdır.



KİVİYLE GÜLÜMSE

C vitamini deposu kivi, ağız kokusunu önler. Dişleri ve dişetlerini güçlendirir. Kalsiyum deposu yoğurt, diş çürüklerini önler. Maydanoz, ağız kokusunu iyileştirir. Yeşil çay ise ağızdaki kötü bakterileri temizler.



SARIMSAK KALPTEN ANLAR

Vitamin deposu sarımsak, enfeksiyonlara karşı korur. Kanserle savaşır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kolesterolü dengeler. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Pankreası güçlendirir.