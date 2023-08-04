Uzmanlar sağlık deposu kuşkonmazın faydalarını sıraladı!

Şifalı bitkilerden kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor. Kalpdamar, üreme, bağışıklık ve kemik sağlığını koruyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı canlandırıyor. Depresyona karşı etkili oluyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını engelliyor. Hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltıyor. Uzmanlar hamilelik döneminde tüketilmesini öneriyor.



ASTIMA KETEN TOHUMU

Keten tohumu, kalbi korur. Astım hastalığı ile savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir. Cildi yeniler. Kolesterolü düşürür.



DİYABETE ÇAKŞIR OTU

Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Şekeri düşürür.

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