Anne sütü kadar faydalı! 1 bardağı bile çocukları zeka küpüne çeviriyor! Uzun boy, sağlam kemik, güçlü beyin için...

Bilimsel araştırmalarda yapılan şaşırtıcı bir keşif, anne sütüne eş değer özelliklere sahip bir sütün varlığını ortaya çıkardı. Bu muhteşem süt, beyinsel gelişimi adeta ileri seviyeye taşıyor. Anne sütü, bebeklerin sağlıklı gelişimi için en önemli besin kaynaklarından biri olarak bilinirken, 1 yaşından sonra tüketimiyle ilgili uzmanlar tarafından yapılan uyarılar da göz ardı edilemiyor. İşte özellikle çocukların gelişimi üzerinde etkili olan mucize besin...
Eşek sütü, anne sütüyle benzer özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Özellikle beynin gelişimine katkı sağlayarak hücreleri yenileyen bu mucizevi süt, Alzheimer ve unutkanlık gibi riskli hastalıkların ileri yaş dönemlerinde yaşanmasını önlemeye yardımcı oluyor.
Bilimsel araştırmalar, bir damla eşek sütünün vücuda adeta doping etkisi yaptığını ortaya koyuyor. Eşek sütü, enerji depolarını hareketlendirerek stres hormonunu azaltıyor ve sinir hücrelerini güçlendiriyor. Bunun yanı sıra içeriğinde bulunan yoğun miktarda magnezyum ve kalsiyum sayesinde eşek sütü, uzun vadeli kemik gelişimini destekleyerek kırılmaz kemiklere sahip olmayı sağlıyor.