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Uzun yaşamın sırrı bu besinde: 10 tane yerseniz... Canan Karatay gizli silahını açıkladı!

Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve önemli araştırmalarıyla sıkça adından söz ettiren bir isimdir. Özellikle ekmek, şeker ve margarin gibi birçok besinin tüketilmemesi gerektiği konusundaki uyarılarıyla tanınan Karatay, bu kez de o besinin faydalarına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 10:32 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 10:32
Uzun yaşamın sırrı bu besinde: 10 tane yerseniz... Canan Karatay gizli silahını açıkladı!

Prof Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son açıklamasında, vücuda inanılmaz etkileri olan bir besini vurgulayarak dikkatleri üzerine çekti. Karatay, bu besinin sağlıklı yaşamın sırrı olduğunu belirtti. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin de işine yarayacağının altını çizdi. İşte Canan Karatay'ın gizli silahı...

UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının yumurtada olduğunu açıkladı. Yumurtanın vücudun ihtiyacı olan her şeyi karşıladığını belirten Karatay ayrıca yumurta yiyerek zayıflamanın da mümkün olacağını anlattı.

Karatay, uyarıda da bulunarak "fabrika yumurtası değil köy yumurtası yiyin" dedi.

Düşük kalori içeren yumurta tek seferde vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineral komplikasyonlarını kolayca karşılar. Yumurta hem metabolizmayı hızlandırır hem de organların işlevselliğini artırır. Biraz sabırla beraber günde sadece yumurta tüketerek 1 hafta da 7 kilo verebilirsiniz.

HER GÜN SADECE 10 TANE YUMURTA YERSENİZ...

Mide ve bağırsaklardaki fonksiyonel değişimler yaşanır. Kabızlık vücudunuzda tarih olur.

Ağız kokusu artabilir bu yüzden taze nane tüketebilirsiniz.

Tuvalete çıkma süreniz ve miktarında değişimler yaşanır. Kokulu tuvalet ilk 3 gün yaşanır. Bu da vücuttaki atıkların atıldığının kanıtıdır.

Yorgunluk ya da uykusuzluk problemi kalmaz. Uyacağınız program ister istemez bir düzene neden olurken yumurta sinirlerinizi yatıştırır.

Zihinsel bulanıklık ve hastalıklara yakalanma oranı azalır.

1 HAFTADA 7 KİLO VERİN

Düşük kalori içeren yumurta asla kilo aldırmaz. Doğru şekilde uygulandığında hem kas ve kemikleri güçlendirir hem de metabolizmanın dengesini düzenler.

Tüketilen besinler zamanla metabolizmanın dengesini alt üst eder. Özellikle de hazır gıdalar, vücudun en büyük düşmanıdır.

Ancak yumurta diyetiyle vücudunuzu fazla kilo ve atık besinlerden arındırın.

YUMURTA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Güne sahanda kırılmış iki tane yumurta ile başlayın yanında ise yarım demet limon sıkılmış maydanoz ya da tere otu tüketebilirsiniz.

Ara öğünde ise 3 tane çiğ badem ve 2 tane kuru üzüm bir haşlanmış yumurta

Öğle yemeğinde 2 tane yumurtadan menemen yapın bu kez yanında portakal suyu tercih edin.

Ara öğünde yeninden 3 tane çiğ badem ve 2 kuru üzüm bir haşlanmış yumurta

Ek ara öğün sadece bir haşlanmış yumurta

Akşam 2 haşlanmış yumurta ufak ufak kesin. Üzerine süzme yoğurt dökün baharatlayın yanında şekersiz çay ya da filtre kahve

Yatmandan 1 haşlanmış yumurta ve bir adet salatalık

Bir hafta boyunca yumurta miktarlarını sabit tutum ek olarak tükettiğiniz kuruyemiş ve yeşillikleri çeşitlendirin. Bol bol su tüketmeyi de unutmayın.


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