Uzun yaşamın sırrı bu besinde: 10 tane yerseniz... Canan Karatay gizli silahını açıkladı!

Prof Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son açıklamasında, vücuda inanılmaz etkileri olan bir besini vurgulayarak dikkatleri üzerine çekti. Karatay, bu besinin sağlıklı yaşamın sırrı olduğunu belirtti. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin de işine yarayacağının altını çizdi. İşte Canan Karatay'ın gizli silahı...

UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI Prof. Dr. Canan Karatay, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrının yumurtada olduğunu açıkladı. Yumurtanın vücudun ihtiyacı olan her şeyi karşıladığını belirten Karatay ayrıca yumurta yiyerek zayıflamanın da mümkün olacağını anlattı. Karatay, uyarıda da bulunarak "fabrika yumurtası değil köy yumurtası yiyin" dedi. Düşük kalori içeren yumurta tek seferde vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineral komplikasyonlarını kolayca karşılar. Yumurta hem metabolizmayı hızlandırır hem de organların işlevselliğini artırır. Biraz sabırla beraber günde sadece yumurta tüketerek 1 hafta da 7 kilo verebilirsiniz.