Uzmanlar kısırlıkta yaşın etkisine değiniyor: Anneliğe geç kalmayın!

TEDAVİ HAKKINDA

Kadınlar yaş aldıkça her sene biraz daha yumurta kalitesi düşürüyor. Sperm tarafından döllenme oranı azalıyor. Ayrıca embriyolarda genetik problemler görülebiliyor. Bu nedenle çiftler, tüp bebek tedavisine başvuruyor. Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, "Anne adayı tüp bebek tedavisi için başvuru yaptığında, adetin ikinci günü hormon tetkikleri tamamlanır.

Ultrasonu ile hormon tetkikleri değerlendirilen hastada yumurta rezerviyle ilgili sorun olmazsa tüp bebek tedavisine başlanır. Eğer spermle ilgili de herhangi bir sorun saptanmazsa tüp bebek tedavisi için yola çıkılır. İlerleyen yaşta tüp bebek tedavilerinde yumurta ve spermin varlıkları konusunda sorun olmasa bile 5'inci günde embriyodan biyopsi alınarak kromozomları yönünden değerlendirilmesi sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi açısından önem taşımaktadır" bilgisini veriyor.

TANSİYON VAR MI?

Tüp bebek tedavisinde adetin ikinci ya da üçüncü gününde yapılan FSH, E2, AMH testleri yumurtaların durumu hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, hipertansiyon, diyabet gibi kardiyolojik, endokrin tabanlı ek hastalıkların olup olmaması da önemlidir.



ERKEKLER İÇİN DE RİSK!

Anne yaşı kadar, babanın yaşı da önem taşıyor. 40'lı yaşlardan sonra erkeklerde sperm hareketliliği azalıyor. Sperm parametrelerindeki bozulmalardan dolayı erkeğin yaşının ileri olması gebelik oluşması konusunda başarıyı azaltıyor.