Uzmanlar gırtlak kanseri için uyardı! Çatallaşma varsa dikkat

Her yıl dünyada 156.000 yeni gırtlak kanseri vakası görülüyor. 83 bin kişi de hayatını kaybediyor. Dr. Harun Küçük, ses kısıklığının gırtlak kanserinin başlangıcına işaret ettiğini söylüyor. Ses kısıklığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Enfeksiyonlardan sonra en sık ses kısıklığına neden olan neden ses telindeki nodül veya poliplerdir.

Enfeksiyona bağlı ses kısıklıklarında enfeksiyona yönelik tedaviler ve sesi dinlendirme tedavi için yeterlidir. Gırtlak kanserinin en belirgin özelliği ses kısıklığıdır. Bunun yanında kronik boğaz ağrısı, yutkunurken takılma, boğazda gıcıklanma hissi, nefes darlığı gibi bulgular semptomlarda diğer belirtiler olarak ortaya çıkmaktadır.



KRİTİK SÜRE 1 AY

Gırtlak kanseri olan kişilerde daha önce mutlaka kişinin önemsemediği seste kısıklık ya da boğukluk şikâyeti görmekteyiz. Gırtlak kanserinin en sık nedeni sigaradır. Beraberinde alkol kullanımı sigaranın kanser oluşturma etkisini arttırmaktadır. Kişi de bir aydan fazla süreli ses kısıklığı ya da çatallanma durumu varsa mutlaka kulak, burun boğaz hekimine başvurun çünkü altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir.



DİNLENDİRİN

Ses kısıklığı şikâyeti ile başvuran bir kişiden bu kişiler ses kısıklığı şikâyeti başladıktan sonra sesini dinlendirmesine rağmen şikayetinde düzelme yoksa mutlaka bir KBB uzmanına başvurmalıdır. Özellikle bir aydan uzun süren ses kısıklığı şikayetinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğini tekrar vurgulamak gerekir.

LİMON İYİ GELİR

Ses kısıklığına sebep olan en önemli neden ise ses telinde oluşan tümörlerdir. Bu tümörler erken tanı konulup tedavi edilebilecek olan noktadaki bir kanser tamamen yayılıp tüm gırtlağa sarıp hatta diğer organlara da yayılım göstererek kişinin ölmesine kadar sebebiyet verebilecek kadar ciddi bir sonuç doğurabilir. Uzmanlar, yumuşatıcı olarak bilinen papatya, zerdeçal ve limon tüketmeyi öneriyor.