Uzmanından mevsimsel depresyona karşı tüketilebilecek 4 faydalı besin

TÜMÖRLERİ YOK 'ET'

ABD'DE yapılan yeni bir araştırmada, kırmızı et ve süt ürünlerinde vücudun bağışıklık hücrelerinin tümörler ve kanserlerle savaşmasına yardımcı olabilecek bir bileşik bulunduğu ortaya çıktı. Daha önceki çalışmalarda süt içmenin bazı kanser türlerine yakalanma olasılığını artırdığı açıklanmştı.



KABIZLIĞA KABAK

Balkabağı, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yüksek lifle kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.



ÖDEMSAVAR YEŞİL SOĞAN

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanserle savaşır. Bağışıklı sistemini güçlendirir. Ödem attırır.



KALBE YER ELMASI

Yer elması, idrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Mide ağrılarını hafifletir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN