Uzmanından mevsimsel depresyona karşı tüketilebilecek 4 faydalı besin

Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Beslenme uzmanı Kyle Crowley, bu dönemlerde kendilerini daha yorgun, hüzünlü ve gergin hisseden kişiler için tüketilebilecek 4 faydalı besini şöyle sıralıyor:

Balık: Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, besleyici omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra D vitamini açısından da zengin besinler arasında yer alıyor.

Yulaf: Kan şekerini dengeleyen ve ruh hali değişimlerini önleyen yüksek lif içeriğine sahip. Meyve: Yaban mersini, çilek gibi bilişsel yetenekleri geliştirdiği bilinen meyveler stresle de mücadele ediyor.

Keten tohumu: Ruh hali ve zihinsel sağlık için çok önemli olmasının yanı sıra protein ve lif içeriyor.