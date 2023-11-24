Uzmanından mevsimsel depresyona karşı tüketilebilecek 4 faydalı besin

Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Beslenme uzmanı Kyle Crowley, bu dönemlerde kendilerini daha yorgun, hüzünlü ve gergin hisseden kişiler için tüketilebilecek 4 faydalı besini şöyle sıralıyor:
Mevsimsel depresyon, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor. Beslenme uzmanı Kyle Crowley, bu dönemlerde kendilerini daha yorgun, hüzünlü ve gergin hisseden kişiler için tüketilebilecek 4 faydalı besini şöyle sıralıyor:
Balık: Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, besleyici omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra D vitamini açısından da zengin besinler arasında yer alıyor.
Yulaf: Kan şekerini dengeleyen ve ruh hali değişimlerini önleyen yüksek lif içeriğine sahip.
Meyve: Yaban mersini, çilek gibi bilişsel yetenekleri geliştirdiği bilinen meyveler stresle de mücadele ediyor.
Keten tohumu: Ruh hali ve zihinsel sağlık için çok önemli olmasının yanı sıra protein ve lif içeriyor.
TÜMÖRLERİ YOK 'ET'
ABD'DE yapılan yeni bir araştırmada, kırmızı et ve süt ürünlerinde vücudun bağışıklık hücrelerinin tümörler ve kanserlerle savaşmasına yardımcı olabilecek bir bileşik bulunduğu ortaya çıktı. Daha önceki çalışmalarda süt içmenin bazı kanser türlerine yakalanma olasılığını artırdığı açıklanmştı.
KABIZLIĞA KABAK
Balkabağı, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yüksek lifle kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.
ÖDEMSAVAR YEŞİL SOĞAN
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanserle savaşır. Bağışıklı sistemini güçlendirir. Ödem attırır.
KALBE YER ELMASI
Yer elması, idrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Mide ağrılarını hafifletir.