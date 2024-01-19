Uzmanından mesane kanseri ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar

Kanser türleriyle ilgili halk arasında bilgi kirliliğinin çok fazla olması, hastalığın erken teşhis edilmesini zorlaştırarak tedavinin gecikmesine ve kanserin ilerlemesine sebep oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, mesane kanseri ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışları tek tek anlatıyor:





YANLIŞ: Cerrahi tedavi, mesane kanserinin yayılmasına sebep oluyor.

DOĞRU: Aksine mesane kanseri tanısının konulmasına ve erken teşhis edilerek tedaviye başlanmasına imkan sağlar. Kanser tanısı patolojik verilerle, doku tanısı ile konulabildiğinden başka bir yöntemle kanser tanısı koymak uygun değildir. Zaten mesane kanserini ilk tespit ettiğimiz kanserlerin yüzde 70'ini erken evrede görüyoruz.