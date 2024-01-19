Uzmanından mesane kanseri ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlar

Kanser türleriyle ilgili halk arasında bilgi kirliliğinin çok fazla olması, hastalığın erken teşhis edilmesini zorlaştırarak tedavinin gecikmesine ve kanserin ilerlemesine sebep oluyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, mesane kanseri ile ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışları tek tek anlatıyor:
YANLIŞ: Cerrahi tedavi, mesane kanserinin yayılmasına sebep oluyor.
DOĞRU: Aksine mesane kanseri tanısının konulmasına ve erken teşhis edilerek tedaviye başlanmasına imkan sağlar. Kanser tanısı patolojik verilerle, doku tanısı ile konulabildiğinden başka bir yöntemle kanser tanısı koymak uygun değildir. Zaten mesane kanserini ilk tespit ettiğimiz kanserlerin yüzde 70'ini erken evrede görüyoruz.
YANLIŞ: Mesane kanseri sadece erkeklerde görülür.
DOĞRU: Hayır. Kadınlarda da mesane kanseri görülebilir. Özellikle kadınlarda sigara içiyorlarsa mesane kanseri açısından ciddi anlamda riski yükseltmiş olurlar.
YANLIŞ: İyi huylu tümörlerde tedavi planlamasına ihtiyaç yoktur.
DOĞRU: Dokuyu çıkardıktan sonra patoloğa göndererek oradan gelen patoloji sonucuna göre mesane tümörlü hastaların takip ve tedavi planlamasını yapıyoruz. Tümörün iyi huylu olduğu hastaların düzenli takip yaptırmaları gerekir.
TEK ETKEN DEĞİL
YANLIŞ: Sadece sigara içenlerde görülür.
DOĞRU: Mesane kanseri sadece sigara içenlerde görülmez. Sigaranın ciddi anlamda riski arttırdığını klinik tecrübemizden biliyoruz ki mesane kanserine yakalananların çok büyük bir kısmı sigara içenlerde görülüyor. Fakat çeşitli kimyasallara maruz kalmak da mesane kanseri riskini arttırmaktadır.