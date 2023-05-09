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    Uzmanından kritik uyarı: Vitamin eksikliği hastalık sebebi!

    Vitamin eksikliği sağlığı bozuyor! B12 denge kaybı, folik asit ise enerji düşüklüğüyle belirti veriyor. Uzmanlar alınması gereken tedbirleri açıklıyor.

    Vitamin eksikliği hastalık sebebi!

    Sağlıklı bir hayat için vücudun gerekli olduğu vitamin ve mineralleri almak gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, hangi vitamin eksikliğinin hangi hastalıklara yol açabileceğini şu şekilde sıralıyor...



    - A vitamini eksikliği: Gece körlüğüine yol açar.
    - B1 vitamin eksikliği: Kalp problemlerine neden olur.
    - B2 vitamini eksikliği: Cilt ve mukoza problemlerine davetiye çıkartır.
    - B3 vitamini eksikliği: Terleme bozukluğu, egzama baş ağrısı görülmektedir.
    - B6 vitamini eksikliği: Kas ağrısı güçsüzlük ağız çevresinde yaralar ortaya çıkar.
    - B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi, denge bozukluğu.
    - C vitamini eksikliği: Kolajen üretim bozukluğu ve buna bağlı diş eti hastalıkları.
    - D vitamini eksikliği: Çocuklarda raşitizm görülür.
    - Folik asit eksikliği: Nörolojik problemler ve kansızlık olabilir.



    GÜNEŞ DOKTOR GİBİ
    Vitamin eksikliğinin nedenlerinin başında, yeterli ve dengesiz beslenme geliyor. Ayrıca güneş ışığına yeterince maruz kalmamak da bu duruma neden oluyor. Uzm. Dr. Kaya, hastalarda vitamin eksikliğini tanısını kan tahlilleriyle koyabildiklerini ifade ediyor. Toplumda genellikle B12 eksikliği görülüyor. Bu vitaminin eksikliğinde denge bozukluğu unutkanlık, algıda azalma, enerji düşüklüğü görülüyor.

        ÇOK FAYDALI
        C ve D vitaminleri, vücut sağlığı için kritik önem taşıyor. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi şikayetler görülüyor. Kas iskelet sağlığını desteklemek için de D vitamininin kullanılması gerekiyor. D vitaminin fazlası zehirlenmeye neden olabiliyor.

        NASIL KORUNMALI?
        Vitamin eksikliğinden korunmak için iyi beslenmek, günde 3 porsiyon farklı meyve grubu tüketmek, sebze tahıl tüketimi her gün az da olsa yatmak, güneşlenmek gerekiyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı: Vitamin eksikliği hastalık sebebi!
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