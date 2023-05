Uzmanından kritik uyarı: Vitamin eksikliği hastalık sebebi!

ÇOK FAYDALI

C ve D vitaminleri, vücut sağlığı için kritik önem taşıyor. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi şikayetler görülüyor. Kas iskelet sağlığını desteklemek için de D vitamininin kullanılması gerekiyor. D vitaminin fazlası zehirlenmeye neden olabiliyor.



NASIL KORUNMALI?

Vitamin eksikliğinden korunmak için iyi beslenmek, günde 3 porsiyon farklı meyve grubu tüketmek, sebze tahıl tüketimi her gün az da olsa yatmak, güneşlenmek gerekiyor.

