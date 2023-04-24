Uzmanından kritik uyarı: Kulaklara küpe olsun!

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Otoskleroz, genellikle zamanla kademeli olarak artan işitme kaybıyla belirti veriyor. Hastaların yaklaşık yüzde 75'inde işitme kaybı her iki kulağı da etkiliyor. Prof. Dr. Ulubil "Otoskleroz hastaları kendi seslerini kulaklarında daha güçlü duyduklarından düşük sesle konuşur. Bazı hastalar ilginç bir şekilde gürültülü ortamlarda konuşmaları daha iyi takip edebildiklerini de belirtebiliyorlar. İşitme kaybına bazen kulak çınlaması, baş dönmesi ve denge sorunu olur" bilgisini veriyor.

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