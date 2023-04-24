Uzmanından kritik uyarı: Kulaklara küpe olsun!

Otoskleroz, halk arasında kulak kireçlenmesi olarak biliniyor. İç kulak kapsülünü oluşturan kemikteki yenilenme döngüsünün bozularak anormal sert bir kemik dokunun ortaya çıkması, sesin iç kulağa iletilmesini engelliyor. İşte bu durum, ilerleyen süreçte işitme kayıplarına yol açıyor.
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arif Ulubil, ülkemizde sık görülen ancak pek bilinmediği için ihmal edilen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.
20'DE BAŞLAR
Kulak kireçlenmesi, toplumun yüzde 1'inde görülüyor. Özellikle genç erişkinlerde işitme kaybına yol açıyor. En çok 20'li yaşlarda kendini belli eden, 15-45 yaşları arasında rastlanan hastalığın görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla oluyor. Bilinen belirli bir nedeni olmamasına rağmen genetik faktörler ve hormonal değişikliklerin hastalığa yol açabileceği düşünülüyor.