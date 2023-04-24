Canan Karatay'dan mucize tarif! Dünyanın en sağlıklı yemeği! Astım, mide, bağırsak, tansiyon, böbrekler, ülser, basur hepsine şifa dağıtıyor!
Canan Karatay'dan en sağlıklı yemek önerisi geldi. Birçok sorunun çözümü için ilaç gibi işe yarayan ışkın otu, faydalarıyla en popüler besinler arasında yerini aldı. Astım, böbrek sorunları, mide problemleri, gaz sancısı, vitamin eksiklikleri dahil tüm rahatsızlıklara iyi geldiği belirtilen ışkın otuna mucize gözüyle bakılıyor. Dünyanın en sağlıklı yemeği olarak adlandırılan ışkın otu faydalarını Canan Karatay bir bir açıkladı. İşte detaylar...
24.04.2023 21:30 - Son Güncelleme: 24.04.2023 21:35
Canan Karatay 'Dünyanın en sağlıklı yemeği' diyerek açıkladı. Karatay ışkın otunu düzenli olarak tüketmenin faydalarını bir bir sıraladı. İşte kimsenin bilmediği şifa niteliğinde ışkın yemeği tarifi...
Yumurta ile hafifçe kavurarak pişirebileceğiniz ışkın yemeği tarifi, hafif ekşi lezzetiyle favori yemeğiniz bile olabilir.
Işkın otunu "Dünyanın en sağlıklı besini" olarak betimleyen Karatay, bu bitkinin Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu söyledi.
Genellikle çiğ tüketilen bir besin türü olan ışkın otu yemek olarak da oldukça lezzetli bir hale gelebiliyor.