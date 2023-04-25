A, B, C, D, E, B vitaminlerine dikkat! Bunu yaparsanız ölüme bile sebep olabilir! Uzmanlardan uyarı geldi!

Uzmanlar sağlık açısından herhangi bir sorunu olmayanların takviye vitamin almaması gerektiğini belirtiyor. Eğer herhangi bir vitamin eksikliğiniz olmamasına rağmen A, B, C, D, E, B vitaminleri gibi takviyeleri alırsanız tümörden kansere kadar birçok ciddi sorunla karşılaşabilirsiniz. İşte vitamin eksikliği belirtileri ve fazla vitamin alımının sonuçları...