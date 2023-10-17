Uzmanından haşimato tiroidi hastalığı hakkında önemli bilgiler

Haşimato tiroidi, vücudun kendi bağışıklık hücrelerinin, tiroid dokusunu yabancı bir doku olarak algılayıp yok etmeye çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Tiroid bezi zaman içerisinde küçülüp hormon kapasitesi azalıyor. Bu durumu tetikleyen nedenler tam bilinmese de genetik ve stres, enfeksiyon, aşırı iyot maruziyeti gibi çevresel faktörler neden oluyor. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Gökalp, haşimato tiroidi hastalığı hakkında önemli bilgiler veriyor:

ŞEKERDEN EKLEM AĞRILARINA KADAR

Haşimato, kadınlarda erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülüyor. En sık görülen yaş aralığını 20-40 oluşturuyor. Tanı konulan hastaların mutlaka diğer aile fertlerinin de taranması gerekiyor. Haşimatoya şeker hastalığı, böbreküstü bezinin yetmezliği, testis veya over yetmezliği, paratiroid bezin yetmezliği, deride pigment kaybı, eklem romatizması, B12 vitamin eksikliği ile kas hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıklar eşlik edebilir. Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruz kalan kişiler de bu hastalığa daha yatkın olur.