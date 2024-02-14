Uzmanından 5 hayati uyarı! 18 milyon kişi kalp hastalıkları ve inme nedeniyle hayatını kaybediyor

Kalp damar hastalıkları , tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin 1'inci sıradaki nedenidir. Her yıl tüm dünyada yaklaşık 18 milyon kişi kalp hastalıkları ve inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu nedenle kalp ve damar sağlığı hayati önem taşıyor.

LİMON, NAR, HAVUÇ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk kalp ve damar sağlığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Şunları söylüyor: Kalp sağlığı için antioksidanlar çok önemlidir. Antioksidan maddeler arasında A vitamini öncüsü olan karotenoidler, E vitamini, C vitamini, polifenoller gibi bileşikler vardır. Bunlar da en çok kivi, limon, kızılcık, havuç, ıspanak, brokoli, sarımsak, keten tohumu, Brüksel lahanası, nar, çilek, böğürtlen, portakal, kırmızı lahana, ceviz, fındık, yeşil çay, domates, biber, bitter çikolatada yer alır. Günde 4-5 porsiyon meyve mutlaka tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme düzeni kişilere bol miktarda antioksidan, antikanserojen mikro besin ve lif sağlar.



DONDURMADAKİ RİSK

Ayrıca Omega-3 yağ asitleri kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Çünkü Omega 3 yağ asitleri damar sertliğini azaltır, kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür. En çok balık, yumurta, yeşil sebzeler, ceviz ve keten tohumunda bulunur. Ceviz hem antioksidanlardan hem de Omega-3 yağ asitlerinden zengin bir yiyecektir ve kalp damar hastalıkları açısından önemli koruma sağlar. Paketli gıdalardan, sucuk, sosis gibi işlenmiş etlerden, tavuktan, pasta gibi kremalı gıdalardan, kızartmalardan, dondurma gibi süt ürünlerinden, iyi yıkanmamış meyve-sebzelerden ve mayonezden uzak durun. Trans yağ tüketmeyin. Kızartma yağları, margarinler, ambalajlı market ürünleri, ambalajsız pastane ve fırın ürünleri trans yağlarla doludur.



5 HAYATİ UYARI:

1-DÜZENLİ UYUYUN

2-STRESTEN UZAK DURUN

3-EGZERSİZ YAPIN

4-SİGARA VE ALKOL TÜKETMEYİN

5-TANSİYONA DİKKAT