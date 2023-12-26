1 tatlı kaşığı bile doğal botoks yapan gençlik otu... İbni-Sina’nın yüz geren, DNA onaran tohumu!

Ortaçağ İslam dünyasının ünlü hekimi İbni Sina, tıp alanındaki derin bilgisiyle tanınırken, yeni keşfedilen eserleriyle estetik ve güzellikle ilgili sırları da gün yüzüne çıkıyor. İbni Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı şifa kitaplarında, vücudu sadece sağlıklı tutmanın ötesinde, güzellik ve gençlik formüllerini de içeren reçeteler sunduğu ortaya çıktı.İşte o mucizevi tohum!

KENEVİR TOHUMU MUCİZESİ Yüzyıllardır İbn-i Sina'nın övgüsünü kazanan kenevir tohumu, yapılan modern araştırmalarla cildin gençleşmesinde etkili bir rol oynuyor. İşte bu mucizevi tohumun cilde olan faydaları: