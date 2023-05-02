Uzmanı vücuttaki ödemlerden kurtulmanın yollarını sıraladı!

Ödem, en çok kadınları mutsuz ediyor. Neden olduğu şişkinlik hissiyle vücut dengesini bozuyor. Dyt. Merve Sehlikoğlu, en çok ellerde, ayaklarda, bacaklarda görülen ödemin az su tüketiminden kaynaklandığını söylüyor. Ödemden kurtulmak için önerilerini sıralıyor:



-Her gün 2-2.5 litre su içilmeli.



-Tuz miktarı azaltılmalı.

-Hazır yiyecekler yenmemeli.

-Şeker tüketimi azaltılmalı.

-Düzenli egzersiz yapılmalı.

-Ödem atımını hızlandırıcı biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı çayı tüketilmeli.

-Pırasa, yaban mersini gibi posa içeren besinler tüketilmeli.



ÖMÜR TÖRPÜSÜ EGZAMA

En sık görülen cilt hastalıklarının başında, egzama geliyor. Dayanılmaz kaşıntıya neden olan bu hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, egzamanın yüz, saç derisi, bacaklar, diz arkası ve kalça gibi bölümlerde görüldüğünü söylüyor. Korunmak için ellerin ılık suyla yıkanmasını öneriyor. "Çok sıcak suyla banyo yapmayın. Banyo sonrası vücudunuzu dinlendirin" diyor. Egzamanın kremlerle tedavi edildiğini sözlerine ekliyor.