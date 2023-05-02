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    Uzmanı vücuttaki ödemlerden kurtulmanın yollarını sıraladı!

    Vücuttaki ödem, en çok kadınları mutsuz ediyor. Neden olduğu şişkinlik hissiyle vücut dengesini bozuyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Pırasayla ödeme veda

    Ödem, en çok kadınları mutsuz ediyor. Neden olduğu şişkinlik hissiyle vücut dengesini bozuyor. Dyt. Merve Sehlikoğlu, en çok ellerde, ayaklarda, bacaklarda görülen ödemin az su tüketiminden kaynaklandığını söylüyor. Ödemden kurtulmak için önerilerini sıralıyor:

    -Her gün 2-2.5 litre su içilmeli.

    -Tuz miktarı azaltılmalı.

    -Hazır yiyecekler yenmemeli.

    -Şeker tüketimi azaltılmalı.

    -Düzenli egzersiz yapılmalı.

    -Ödem atımını hızlandırıcı biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı çayı tüketilmeli.

    -Pırasa, yaban mersini gibi posa içeren besinler tüketilmeli.

    ÖMÜR TÖRPÜSÜ EGZAMA
    En sık görülen cilt hastalıklarının başında, egzama geliyor. Dayanılmaz kaşıntıya neden olan bu hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Cildiye Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, egzamanın yüz, saç derisi, bacaklar, diz arkası ve kalça gibi bölümlerde görüldüğünü söylüyor. Korunmak için ellerin ılık suyla yıkanmasını öneriyor. "Çok sıcak suyla banyo yapmayın. Banyo sonrası vücudunuzu dinlendirin" diyor. Egzamanın kremlerle tedavi edildiğini sözlerine ekliyor.

    SİNÜZİTE ÇÖREK OTU
    Her derde deva olan çörek otu yağı, kolesterolü düşürür. Mide ağrısını dindirir. Kalbi güçlendirir. Kansere karşı koruma sağlar. Sinüzite iyi gelir. Saç dökülmesini önler.



    GÖZLERE MOR LAHANA
    Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.



        KİVİ YE GENÇLEŞ
        Kivi kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini önler. Saçların erken beyazlamasını önler.

        KANSIZLIĞA SEMİZOTU
        Vitamin deposu semizotu, kalp sağlığını korur. Kansere yakalanma riskini azaltır. Demir eksikliğini giderir. Enerji verir. Antioksidan etkisiyle böbrekleri temizler. Böbrek taşlarını döker.

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        Haberler Sağlık Uzmanı vücuttaki ödemlerden kurtulmanın yollarını sıraladı!
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