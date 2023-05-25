Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun SMA vaadine sert tepki: "Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz"

İşte Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı o açıklama:





Kemal Bey biz onu zaten yapıyoruz.



Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu bir Youtube kanalının programında SMA hastaları konusuna da değindi. Şüphesiz, SMA konusundaki her hassasiyet takdir edilesidir, ama vaadi Bakanlığımızın çoktan hayata geçmiş, yerleşmiş bir uygulamasını hayata geçirme vaadiydi.

Evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programı 2021'de başladı. Tarama programları başlatılırken Sağlık Bakanlığı kapsamlı hazırlıklar yaptı. Sn. Kılıçdaroğlu'unun, SMA konusundaki bu gelişmeleri izlemediği veya bile bile böyle beyanlarda bulunduğu düşünebilir. Yoksa hâlihazırdaki uygulamayı niçin vaat etsin?