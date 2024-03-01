Uzmanı uyardı: Tedavi edilmezse kısırlığa yol açıyor! İşte çikolata kisti hakkında bilinmesi gerekenler...

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim iç tabakasına benzer dokunun yumurtalıklar ve fallop tüpleri gibi vücudun başka bölgelerinde büyümeye başlıyor. Her yaşta görülebilen endometriozis, ağrı, kanama özellikle adet döneminde tuvalet ihtiyaçlarında ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Kadın kısırlığının önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, endometriozis hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

EN SIK BELİRTİSİ PELVİK AĞRILAR Endometriozis belirtileri şu şekilde sıralanabilir; Pelvik ağrı, ağrılı adet dönemi, aşırı kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, tuvalet sırasında ağrı, çocuk sahibi olamamak, özellikle adet dönemlerinde yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik veya mide bulantısı. Adet görmeye erken yaşlarda başlayan kadınlarda, adet sıklığı normalden fazla olan kadınlarda, hiç gebe kalmamış kadınlarda, 25-38 yaş arası kadınlarda, renkli gözlü kadınlarda endometriozis daha fazla görülmektedir.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Endometriozis tedavisi hastanın belirtileri, yaşı, çocuk isteyip istemediği gibi faktörler göz önünde bulundurularak kişiye özel olarak planlanmalıdır. Tedavi ilaç ve cerrahi yöntemler ön plana çıkmaktadır. Endometriozis kisti kendiliğinden geçmemektedir. Tedavisi genellikle cerrahidir. Tedavide kullanılan bazı ilaçlar kistlerin büyümesini önleyebilmektedir. Ancak bu ilaçlar da kistleri yok etmemektedir. Hastalığın tekrarlama riski oldukça yüksekti.



SEMPTOMLARI AZALTIR

Endometriozisin belirtilerini hafifletmek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak ağrı kesiciler rahatsızlığı değil sadece ortaya çıkan semptomları rahatlatmaktadır. Hastanın çocuk sahibi olmak gibi bir beklentisi yoksa ağrı kesicilerle birlikte hormon tedavisi uygulanabilmektedir. Uygulanan hormon ilaçları yaşanan ağrıların azalmasını veya rahatsızlığın tamamen ortadan kalkması sağlayabilmektedir.