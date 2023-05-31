Uzmanı uyardı: Şeker kolesterolü tetikler!

Modern çağ, kalp hastalıklarını tetikledi. Hareketsizlik ve yanlış beslenme ise en büyük nedendi. Uzm. Dr. Mustafa Hakan Şahin, yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini artırabildiğine dikkat çekti.

Şu hayati bilgileri verdi: Kolesterol, kanda bulunan mumsu bir madde olarak biliniyor. Vücudun sağlıklı hücreler oluşturmak için kolesterole ihtiyacı olurken, yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalığı riskini artırabiliyor. Yüksek kolesterol nedeniyle kan damarlarında yağ birikintileri gelişebiliyor. Bu birikintiler büyüyor ve atardamarlardan yeterli kanın akması zorlaşıyor. Bazen bu birikintiler aniden kırılabiliyor ve kalp krizine ya da felce neden olan bir pıhtı oluşturabiliyor.





YANLIŞ BESLENME; çok fazla doymuş yağ veya trans yağ yemek, sağlıksız kolesterol seviyelerine neden oluyor. Trans yağlar genellikle paketlenmiş atıştırmalıklarda veya tatlılarda bulunuyor. Ancak şeker ve işlenmiş tahıl ürünleri kolesterolün yüksekliğinin daha yaygın bir sebebidir. Obezite; 30 veya daha yüksek bir vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olmak, yüksek kolesterol riskine yol açıyor.

EGZERSİZ; vücudun 'iyi' kolesterolü olan HDL'sini artırmaya yardımcı oluyor. Çünkü egzersiz kolesterolün damara 'yapışmasını' azaltıyor. Sigara içmek ve alkol de toplam kolesterol seviyesini artırıyor.