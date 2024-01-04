Uzmanı uyardı: Şeker hastalığı ciddi görme kayıplarına yol açıyor

Diyabet yani şeker hastalığı, tüm organlarda damar yapısını bozuyor. Ciddi görme kayıplarına yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin Kır, diyabetik retinopati hastalarının tanı anından itibaren 3 ila 6 ayda bir göz muayenesi olmaları gerektiğini söylüyor.

Aksi halde göz içi kanamalarına ve geri dönüşümsüz ciddi görme kayıplarına yol açabildiğini belirtiyor. Kır, "Diyabetik retinopati, düzenli bir şeker tedavisiyle engellenebilir. Bunun için tıpkı bir saat gibi seviyesini gösteren cihazlar bulunuyor. Gerektiğinde endokrin hekimlerinin de yönlendirmesiyle bu cihazlardan edinilebilir. Kan şekerinin yüksek gitmesi yanında hipertansiyon gibi yandaş hastalıklar da diyabetik retinopati riskini artırıyor" diye konuşuyor.