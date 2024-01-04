Uzmanı uyardı: Şeker hastalığı ciddi görme kayıplarına yol açıyor

Diyabet yani şeker hastalığı, tüm organlarda damar yapısını bozuyor. Ciddi görme kayıplarına yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkin Kır, diyabetik retinopati hastalarının tanı anından itibaren 3 ila 6 ayda bir göz muayenesi olmaları gerektiğini söylüyor.
Aksi halde göz içi kanamalarına ve geri dönüşümsüz ciddi görme kayıplarına yol açabildiğini belirtiyor. Kır, "Diyabetik retinopati, düzenli bir şeker tedavisiyle engellenebilir. Bunun için tıpkı bir saat gibi seviyesini gösteren cihazlar bulunuyor. Gerektiğinde endokrin hekimlerinin de yönlendirmesiyle bu cihazlardan edinilebilir. Kan şekerinin yüksek gitmesi yanında hipertansiyon gibi yandaş hastalıklar da diyabetik retinopati riskini artırıyor" diye konuşuyor.
HAŞLANMIŞ YUMURTA KİLOLARA VEDA
Yeni annelerin, hamilelik süresince değişen hormonları 9 aydan sonra normale dönüyor. Peki hamilelik sonrası fazla kiloları vermek için neler yapmak gerekiyor? Diyetisyen Betül Serttaş, bu sorunun yanıtını veriyor:
Anne sütü, hamilelik kilolarının verilmesine de yardımcı olur. Emzirirken kilo yakarsınız.
Şerbetli tatlılar süt değil, kilo yapar. Mutlaka yemeyi bırakın.
Gün içerisinde 1 adet haşlanmış yumurta tüketmeye çalışın.
Süt, ayran, kefir gibi süt ürünleri, sıvı ihtiyacını karşılayarak zayıflamaya katkı verir.
Enerjinizi artırmak için güne kahvaltı ile başlayın.
BİR SUSAM AŞK
Böreklerin, çöreklerin ve simitlerin vazgeçilmezi olan susam cinsel hormonları uyarıp arzuları kamçılar. Kabızlığı giderir. Gaz söktürür. Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.
ROMATİZMAYA HAVLICAN
Havlıcan, romatizma ve eklem ağrılarını en aza indirir. Ödem söktürücüdür. Şişkinliklerin yok olmasını sağlar. İştah açıcı olduğundan kilo almak isteyenlere tavsiye edilir.
YARALARA FESLEĞEN
Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.