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Kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1, 3, 7, 21 günde kaç kilo verdiriyor?

Su diyeti uygulanırken dikkate alınması gereken en önemli nokta, diyet boyunca alınacak besinlerin kişinin sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmasıdır. Bu nedenle, sağlık sorunları olan kişilere su diyeti önerilmez. Diyete başlamadan önce, besinlerin ve sıvıların vücuda uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir sağlık uzmanına danışılması önemlidir.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:13
Kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1, 3, 7, 21 günde kaç kilo verdiriyor?

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Su diyeti, yedi gün boyunca uygulanan ve bu dönemde özel bir diyet planına uyulmasını gerektiren bir programdır. Bu diyet kapsamında, günde en az 2,5 ila 3 litre arasında su içmek temel kurallardan biridir. Diyetin süresi boyunca alınan besinler, kalorisi düşük çorbalar, taze sıkılmış meyve suları ve çeşitli herbal çaylar gibi sıvı gıdalardan oluşmalıdır. Ayrıca, alınan diğer gıdaların da düşük kalorili olması tavsiye edilir, fakat her koşulda su tüketiminin diyetin odak noktasında olması gerektiği vurgulanır.

👉Su Orucu Diyeti 1 Haftada Kaç Kilo Verdiriyor?

Su diyeti ile kaybedilecek olan haftalık kilo, 7 ile 8 arasındadır. Özellikle kadınların yaptıkları bu diyetin en fazla 1 hafta yapılması tavsiye edilmiştir. Diyetin 1 haftadan fazla ara verilmeden uygulanması, diyetin hedeflerinin kişilere zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle de bu diyeti uygularken dikkat edilmesi gerekli, kişilerin kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda diyeti yapmaktan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir.

👉1 Günlük Su Orucu Kaç Kilo Verdirir?

Tek günlük uygulanacak olan su diyeti ile kaç kilo kaybedilecek olduğu, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ancak tek günlük su diyeti uygulayan herkes, bir günde en fazla 1 kilo vermeyi hedefleyerek başlarlar. Bazı bünyeler çalışma hızlarına göre 1 veya yarım kilo verebilirler.

👉1 Haftada 10 Kilo Verdiren Su Diyeti Nedir?

1 hafta boyunca sadece su ve kalorisi çok düşük seviyede olan sıvı içerikli besinlerin tüketilmesi ile 10 kiloya kadar kayıp sağlayan diyete verilen isimdir. Diyetin isminde yer alan 10 kilo temsili bir rakam olarak belirtilmiştir. Bazı kişiler bünyelerine göre 8, bazıları ise 11'e kadar kilo kaybedebilmektedir. Yaz mevsimi öncesinde hızlıca kilo vermek isteyen kişiler tarafından oldukça fazla tercih edilen bu diyetin ana malzemesi sudur. Bu diyete başlayan kişiler, gün boyunca en az 3 litre su içerler. Su yanında tükettikler besinler ise genellikle sıvı ve kalorisi yok denebilecek kadar az besinlerdir.

👉3 Günlük Su Diyeti Nedir?

3 gün uygulanabilen su diyeti, 3 gün içinde 3 kilo verilmesini sağlayan bir diyettir. Genellikle spor yapaya yeni başlayan veya direnç kiloları veya vücutlarının toplamış olduğu ödem dolayısıyla kilo vermekte zorlanan kişiler tarafından tercih edilir. Bu diyetin doğru bir şekilde uygulanması sayesinde kişilerin metabolizmaları hızlanır, kilo kayıpları hızlanır ve tatlı krizleri ile başa çıkma ihtimalleri artar. Ancak bu diyetin olumlu sonuç verebilmesi için kişilerin diyetleri boyunca uzak durmaları gereken şeyleri tüketmemeleri gereklidir.

👉21 Günlük Su Diyeti Listesi Nasıldır?

21 gün boyunca yapılacak olan su diyeti, herhangi bir besin içeriği olan katı ya da sıvı tüm yiyeceklerden uzak durularak yapılan bir diyettir. 3, 7 veya 10 günlük su diyetlerinin aksine genellikle bir doktor veya uzman gözetimi altında, çeşitli hastalıkların iyileştirilmesi için yapılır. 21 günlük su diyeti uygulanırken genellikle içilen suya herhangi bir besin; limon, salatalık ya da maydanoz gibi bitkilerin katılması onaylanmaz. Bu nedenle, 21 gün boyunca yalnızca su ile beslenmek birçok insan tarafından uygulanması kolay bir durum olarak görülmez. Ancak özellikle alkol, sigara ya da madde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen kişilere uygulanması uygun görülür. Bir hastalığa sahip olan kişilerin ise bu diyeti yapmaları uygun görülmez.

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