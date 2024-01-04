Alzheimer’ı engelleyen mucize! 80 yaşında bile enerji patlaması yaşatıyor: Bunu yiyenin kanser riski en az %0.1 azalacak!

Demans hastaları üzerinde yapılan küçük bir klinik araştırmada, Aslan yelesi tedavisinin günlük yaşam aktivitelerini iyileştirdiği ancak bilişsel iyileşmenin plasebo grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olmadığı ileri sürülmüştür. Ancak, bu alandaki büyük ölçekli kontrollü çalışmalardan elde edilen güvenli ve faydalı sonuçlara dair henüz yeterli kanıt bulunmamaktadır.

UYARI: Aslan yelesi mantarını tüketmeden önce mutlaka doktora danışmak veya diyetisyenden onay almak önemlidir. Her bireyin sağlık durumu farklıdır, bu nedenle profesyonel bir sağlık uzmanının önerisi doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.

Herhangi bir besin takviyesi, farklı bir mantar türü veya doğal ürün kullanımı öncesinde doktora danışmak, olası yan etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir. Sağlık açısından güvenli olup olmadığı konusunda profesyonel bir görüş almak her zaman en doğrusudur.