Alzheimer’ı engelleyen mucize! 80 yaşında bile enerji patlaması yaşatıyor: Bunu yiyenin kanser riski en az %0.1 azalacak!

Bu mucizevi mantarın faydaları arasında güçlü antioksidan bileşikleri içermesi önemli bir yer tutuyor. Bu sayede vücutta oluşma ihtimali olan kanserli hücreleri etkili bir şekilde savaşarak, vücudu kansere karşı koruyucu bir role sahip. Ayrıca, aslan yelesi mantarı kullanıldığında iyileştirici özellik gösterdiği tespit edilmiştir.
Aslan yelesi mantarının sinir sistemine olan olumlu etkileri, sinir uyarıcılarının hasara uğramasını önleyerek vücut içindeki sinir sinyallerinin daha sağlıklı bir şekilde beyne ulaşmasını sağlamaktadır. Bu özellik, unutkanlık gibi sorunlarla mücadelede etkili olmakla birlikte iskelet sistemine de katkı sağlamaktadır.
Uzmanlar, aslan yelesi mantarını düzenli olarak tüketmenin kanser riskini azalttığını ve Alzheimer hastalığını önleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan bu mantar, ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarının riskini azaltarak sindirim sağlığını destekliyor.
BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI MI?
Aslan yelesi, bilişsel fonksiyonları iyileştirebileceği düşünülen plasebo kontrollü klinik çalışmalarda incelenmiştir. Bir çalışmada, hafif bilişsel bozukluğu olan bireyler üzerinde yapılan 16 haftalık bir denemede Aslan yelesi kullanımının bilişsel performansı arttırdığı ancak tedavi sonrasında etkisinin sürmediği gözlemlenmiştir. Diğer bir çalışmada ise sağlıklı katılımcılara verilen Aslan yelesi, bilişsel performansta sınırlı bir iyileşme göstermiş, ancak testlerin demansı ölçmek için tasarlanmış olması, sonuçların sağlıklı bireylerle ilgili netliğini azaltmıştır.
Klinik öncesi çalışmalar, Aslan yelesinin Alzheimer belirteçlerini azaltabileceği, inflamasyonu düşürebileceği ve sinir büyüme faktörünü artırabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu öncesi bulguların klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.