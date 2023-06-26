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    Uzmanı uyardı: Şeker hastalarının kansere yakalanma riski 3 kat daha fazla!

    Ağız tatlandıran şeker, zehir saçmaya devam ediyor. Prof. Dr. Canfeza Sezgin, fruktoz bazlı şekerli besinlerin hastalıklara davetiye çıkarttığını söylüyor...

    Hayat şekerden daha tatlı

    Şeker kullanımı giderek artıyor. Ancak bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

    Şekerli gıdaların organ yağlanmasına neden olduğunu, bunun da zamanla kansere dönüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Son yıllarda giderek artan kanserler arasında karaciğer pankreas ve safra yolları kanserleri var. Bunun en önemli nedeni organ yağlanması.

    Dünyada organ yağlanmasıyla ilişkili kanserler artıyor. Bunların altında fruktoz bazlı şekerli gıdaların tüketiminin yattığını vurgulayabiliriz" diyor. Sağlıklı hayatın sırrını şöyle açıklıyor: "Günde 1-2 porsiyon meyve tüketin. Ekmek, makarna, pilav, patates, havuç gibi gıdalar günlük şeker ihtiyacımızı karşılıyor. Bunlar basit şekerden ziyade farklı besinleri de içeren lif, az miktarda da olsa protein, mineral ve vitaminleri içeren sağlıklı şeker kaynağıdır."

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Şeker hastalarının kansere yakalanma riski 3 kat daha fazla!
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